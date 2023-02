Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat tombe en panne et avoue son AMOUR pour Sai ; Kaku l’entend par hasard; Est-ce que Sairat se réunira ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: L’épisode d’aujourd’hui était exceptionnel et Sai et Virat de l’acteur principal ont gagné des millions de cœurs avec leurs performances stellaires. Les fans vont gaga donner la chimie de l’éther et espèrent maintenant la réunion. Il a été rapporté plus tôt que Sai pourrait mourir dans la série et il y aura un saut. Mais maintenant, l’aveu de Virat d’être toujours amoureux de Sai a donné une tournure majeure à la série et les fans de Sairat sont extrêmement joyeux. Sai fait face à la dépression après que Vinayak ait refusé d’être gentil avec elle alors qu’il l’imagine transformer une sorcière en fée. Sai commence à halluciner à propos de Vinu et plus tard a une énorme dépression devant Virat et dit pourquoi cela lui arrive à chaque fois que ses proches s’éloignent d’elle, d’abord lui et maintenant Vinu. Virat est extrêmement triste et ne peut pas voir Sai dans cet état et se rend compte qu’il ressent toujours sa douleur et qu’il est amoureux d’elle.

Encore une fois une autre performance stellaire de #AyeshaSingh ? De tels moments déchirants ? Je n’ai pas pu m’empêcher de verser des larmes (encore) ? Tu étais Chérie Exceptionnelle ???? AYESHA SINGH IMPARABLE#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/rDJAMKy94N Naina_H (@NH_hope13) 12 février 2023

Dans le prochain épisode, nous verrons comment Virat s’effondre et avoue son amour pour Sai dans la salle de confession de l’église où Kaku surprend tout et devient extrêmement émotif. Kaku deviendra-t-il Cupidon ?

Bien bien bien… ça devient intéressant… on dirait que Bhavani essaie de marquer un bon karm pour réserver sa place au paradis en réunissant Sairat ?? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/M6aeNnLpKa Saumya (@SPN_FreakSaumya) 12 février 2023

Pakhi essaie de garder Vinayak avec elle car son obsession pour Vinu augmente de jour en jour. Maintenant, cet aveu si Virat est amoureux de Sai mènera à quelque chose ? Ou les fabricants continueront-ils à montrer Sai sous le mauvais jour ?