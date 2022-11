Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat qualifié de «père inapte» en raison de son comportement envers Vinu; les fans appellent Sai une “mère parfaite” pour CETTE raison

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat est actuellement le personnage le plus détesté de la télévision indienne et c’est une victoire pour Neil Bhat en tant qu’acteur. Après avoir été giflé par Sai dans le récent épisode, Virat devient incontrôlable et il enlève sa frustration à presque tout le monde, y compris Vinu. Dans le prochain épisode, vous verrez Virat être hostile à Vinu alors qu’elle se prépare pour une course. Vinu a récupéré et participera bientôt à la course, Sai qui est totalement brisée après avoir été interrogée sur son personnage par Virat se présente toujours en tant que médecin de Vinu et le regarde avec joie se préparer pour sa course. Les téléspectateurs ont qualifié Virat de père inapte et saluent une fois de plus Sai comme la mère parfaite.

Virat n’est pas apte à être papa. Tellement ennuyeux, pathétique et sans cœur .. ne supporte même pas de le regarder ces jours-ci. Je préfère regarder pakhi en ce moment .. virat oblige tout le monde autour de lui et il fait de même avec vinu #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin#AyeshaSingh #ghumgaanja FA. casserole (@ leapp77) 1 novembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin LMAO même après sa mort, il la considérait comme frd mais vous dites qu’il aurait éloigné P de S n Vinu. Woh admi kaand pe kaand karega aur sai Uske saath Aram se bath karke clair Karna chahiye yeh sahi hai attentes saari S pe rakho V toh swami hai https://t.co/ZN7Zr6eUgf Rejina Roselin (@rejina_roselin) 1 novembre 2022

S’il avait vraiment voulu que Sai reste / si Sai comptait vraiment pour lui, il aurait parlé à Kaku. Ce n’est pas comme s’il ne s’était jamais opposé à elle, mais seulement quand il pense que c’est nécessaire. Pour lui, arrêter S n’a jamais été une nécessité #ayeshasingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/huUPPhUKMJ Princesse (@Princes86249987) 1 novembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin C’est Pakhi qui est blanchie de tous les crimes. Elle est devenue la mère de l’Inde. Même Sai est utilisée pour blanchir Pakhi. Qui est élevé ici au détriment de FL & ML ? Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 1 novembre 2022

Personne ne donnera aucun crédit à Sai. Tout le crédit que Sasta Devar accordera à son Lusty BHABHI#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/QT9yMy4jVn Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 31 octobre 2022

Sai était venue à Nagpur pour soigner Vinu et maintenant qu’il est en bonne santé, reviendra-t-elle ? Ou les fabricants apporteront une nouvelle tournure au spectacle.