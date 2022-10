Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat pour apprendre que Savi est sa fille et celle de Sai après l’avoir vue pleurer ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat et Sai se transforment en Ram et Sita au jeu de Ramleela et dans cette pièce, nous voyons Savi fondre en larmes et appeler Virat « papa » et le prendre dans ses bras. Même Virat ne peut pas retenir ses émotions alors qu’il étreint Savi et cela laisse Sai en larmes. En regardant ses larmes, Virat apprendra que Savi est sa fille et sa fille, mais essuie immédiatement ses larmes et avant que Virat ne puisse lui demander quoi que ce soit, elle passe à autre chose. Les fans de la série voudront-ils que Sai dise à Virat que Savi est aussi sa fille car il mérite de connaître la vérité ?

ARRÊTER CETTE DOULEUR ??????? VIRAT AVEC SES DEUX ENFANTS DANS SES BRAS ET IL N’EN CONNAIT MÊME PAS UN. LAISSEZ SAI LE DIRE S’IL VOUS PLAÎT #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/nlLJ0IbwPO Saumya (@SPN_FreakSaumya) 24 octobre 2022

En fait, je ne savais pas ki itni basic baat samajhna bhi itna mushkil hai logo ke liye. Le simple fait d’ignorer aveuglément les torts que fait Virat ne changera pas le fait qu’il s’est trompé en tant qu’OFFICIER ainsi qu’en tant que MARI, vous ne voyez pas les choses ne changera pas les faits.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/WLlrCp0y34 Vanshita ? (@yoursescape) 24 octobre 2022

Ne parlez pas de cette sale émission, surtout aujourd’hui, ne gâchez pas votre humeur, cette émission policière sur l’essence ne mérite pas votre conversation, s’il vous plaît profitez du Festival de la lumière, Dipawali ???, #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin FAN de Rohit Sharma (@Rohit20951680) 24 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Comment Virat ose-t-il blâmer Sai&dire que pour une fois il a pensé au bonheur de sa famille, il a toujours préféré sa famille&son ex-petite amie à Sai pas pour une fois, sinon pourquoi ne croit-il aucun mot de Sai&maintenant il dit cela à cause de son entêtement etc.1 Savin ? ? ?YashKi RiDu ?? (@BatoolX208) 24 octobre 2022

Alors que certains fans d’Asha Singha ka Sai reprochent à Virat d’être Virat alors qu’il se rend bientôt à Pakhi et l’implique dans tout. En ce moment, la piste est extrêmement intéressante dans la série, nous nous demandons si les créateurs feront savoir à Virat la vérité sur le fait que Savi est une fille ou non. Seul le temps peut le dire.