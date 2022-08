Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : « Virat Is So Shameless », disent les fans alors qu’il sort avec Pakhi pour une crème glacée ; les internautes critiquent les créateurs pour avoir montré du “contenu pour adultes” [VIEW TWEETS]

L’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Neil Bhatt, Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et d’autres ont fait la une des journaux pour diverses raisons. Alors que certains des internautes sont amoureux du scénario, certains ont suivi la série. Actuellement, le scénario parle de Pakhi joué par Aishwarya Sharma étant le substitut de Virat joué par Neil Bhatt et le bébé de Sai. Dans un épisode récent, les téléspectateurs ont pu voir Virat emmener Pakhi à un rendez-vous avec une glace, laissant derrière lui sa femme Sai. Cela n’a pas plu à quelques internautes qui s’interrogent sur le lien que partagent ce beau-frère et cette belle-sœur. Certains l’ont même appelé “contenu pour adultes”.

Découvrez les tweets ci-dessous. Les fans semblent vraiment très contrariés par Neil Bhatt alias Virat :

C’est pourquoi je dis que c’est un film porno en cours sur bhabhi convoitant devar n devar exauçant ses souhaits en ignorant sa femme. @neilbhatt4 @sidd_vankar @StarPlus vous méritez une place en enfer pour avoir montré un tel contenu pour adultes #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin la seule chose qui reste est bhabhi devar qui dort ensemble https://t.co/3WPubvBGv3 SA (@SwatiAgrawal26) 1 août 2022

Pour satisfaire les demandes de bhabhi, emmenez-la d’abord à un rendez-vous avec une glace, laissez bhabhi cracher du venin contre votre femme, puis pour couvrir cela, apportez de la glace à la femme… pauvre fille, craquant pour ces trucs bon marché.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/xJhYCMRjt4 MayuriReddy (@MayuriReddyE) 1 août 2022

C’est la scène la plus laide que vous puissiez voir. Comment pouvez-vous faire une telle scène? Comment pouvez-vous mettre Sai à l’arrière et Bakhi devant Wirat ? Comment ne se souciait-il pas des sentiments de Sai ? c’est quoi cette merde @StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Paki ?????? Honte à toi ????@StarPlus pic.twitter.com/kpPdYkr01t mera_ ?? (@mera_sairat) 1 août 2022

Elle sait qu’il est DUMB Elle va donc le faire errer autour d’elle avec sa tactique. IL CONNAÎT TRÈS BIEN SES INTENTIONS. il dit Vous pouvez me considérer comme Ache dost ? Mais je ne veux toujours pas rater une chance d’être seul avec elle #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/9tgsvtzsPj Aimer la vie (@Shivikaislove) 1 août 2022

Iss duniya me koi bhi iss aadmi ke tarah BEWAKOOF nahi hona chahiye Kandobhaaa ???? Même Pakhi ne se justifiera pas autant ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/UteV5fYyl6 Aimer la vie (@Shivikaislove) 1 août 2022

Maintenant, même si Veerat réserve une chambre et couche avec Pakhi, Tout le monde à Chavan Nivas pensera qu’ils sont allés manger de la glace #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 1 août 2022

Que pensez-vous de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ? De plus, les fans spéculent sur le fait que Sai est également enceinte car elle a des envies. Quel rebondissement ce sera !