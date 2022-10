Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : « Virat est Raavan, n’insulte pas notre religion » ; Les fans de Sai en colère critiquent l’acteur alors qu’il joue Lord Ram

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a été témoin de l’épisode le plus intéressant hier soir après que Sai et Virat aient protégé leurs enfants d’un accident majeur lors de la pièce de RamLeela. Alors que les fans de Siarat sont extrêmement heureux de la réunion de Sai, Virat et des enfants. Les internautes saluent Vinu alors qu’il devient un grand frère et protège Savi alors qu’ils sont piégés dans l’incident de Ravaan en se brûlant. Mais rien n’est arrivé aux enfants et ils rencontrent joyeusement Virat et Sai.

La façon dont Vinu protégeait sa petite soeur ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/t6PmWR1WNQ Neenukettles (@neenukettles1) 22 octobre 2022

Cette scène a été bien exécutée et ils ont tous bien agi, mais #AyeshaSingh mérite une mention spéciale car non seulement elle devait porter Tanmay, mais elle devait courir avec lui tout en portant un sari et en donnant des expressions ???#SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/iLwcxPMIPt Suvam (@fictionaccount_) 22 octobre 2022

Alors que les fans d’Ayesha Singh, alias Sai, sont mécontents de la représentation de Virat en tant que Lord Ram, ils ont critiqué les créateurs et appelé Virat Raavan qui a fait de son bhabhi sa femme et ils ne devraient pas insulter la religion hindoue pour l’avoir fait, Lord Ram.

Mais Virat est un méchant sans caractère qui a donné le statut de sa femme à personne d’autre qu’à son bhabhi @StarPlus n’insulte pas notre religion ?? VIRAT EST RAAVAN#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/C7sewdHLDQ tweety (@tweetyktweet) 23 octobre 2022

@sidd_vankar harami vankar ne vous kya dikhaya diwali k temps kuttey? Si Virat est un bélier, alors qui est bhabhi pakhi, dites-nous ???@StarPlus Qui t’a donné le droit d’insulter notre religion en comparant un méchant sans caractère à notre dieu VIRAT EST RAAVAN#AyeshaSingh#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/Hygl9DCN5L tweety (@tweetyktweet) 23 octobre 2022

Ram n’a jamais donné le statut de sa femme à personne sauf sita et virat chaque fois que sai se révèle être sa femme, il les corrige et dit le nom de pathar même dans la voie de la maternité de substitution, il n’a pas corrigé le médecin que pathar n’est pas sa femme #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin parissa malik (@Iqrasajid2) 23 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Pour blanchir Virat maintenant, les fabricants ont fait de Virat le nom de Maryada Purshottam Shri Ram, quelle insulte, Shri Ram n’a jamais épousé d’autres femmes, n’a jamais donné le statut d’épouse à personne. Honte aux créateurs qui se moquent de la religion hindoue techniquecor (@technicalcor) 23 octobre 2022

Neil Bhatt est un excellent acteur, tandis que son personnage Virat est détesté par les fans.