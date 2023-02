Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat est dévasté de voir l’état mental de Sai après avoir perdu Vinu ; les internautes disent que la chimie de Sairat touche toujours le cœur

Le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin montre à quel point Virat est extrêmement préoccupé par la santé mentale de Sai alors qu’elle a perdu son fils Vinayak dans l’affaire judiciaire contre Pakhi et lui. Sai est totalement dévastée et n’est pas dans ses sens. Mais Savi, la fille de Sai s’efforce de comprendre ce qui ne va pas avec sa mère. Alors que Virat ne peut pas non plus arrêter de penser à Sai et se souvient de ses vieux jours avec elle et se sent extrêmement mal à propos de son état mental actuel et se blâme pour la même chose. La chimie de Virat et Sai fait toujours battre le cœur de leurs fans et ils ne peuvent pas s’en remettre. Pendant ce temps, les fans de Sai s’en prennent à Virat pour avoir encore des sentiments pour Sai.

Dans les prochains épisodes, nous voyons Vinu exprimer sa haine envers Sai et les fans tous les fabricants pour avoir montré une mère sous un mauvais jour qui aime énormément son fils. Vinu repousse Sai quand elle le serre dans ses bras et cela la laisse totalement dévastée, mais elle tient Virat pour ne rien lui dire et leur chimie est toujours intacte, disent les fans de Sairat.