Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat blâme Ayesha Singh alias Sai alors que Vinayak disparaît ; les internautes critiquent les écrivains pour avoir donné de tels dialogues à Neil Bhatt

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai et Virat savent que Vinayak est leur fils. Pakhi apprend également la vérité sur Vinayak mais n’est pas d’accord. Sai se rend à la maison Chavan et informe la famille que Vinayak est son fils. Virat apprend que Vinayak et Pakhhi ont disparu. Plus tard, il apprend que même leurs passeports ne sont pas en place. Eh bien, le prochain épisode apportera beaucoup de rebondissements qui laisseront les téléspectateurs choqués.

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Pakhi s’enfuit avec Vinayak et lui dit qu’ils vont à Londres pour rencontrer nani. En route pour Londres, Pakhi tente de manipuler Vinayak.

Regardez la vidéo promotionnelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin –

Sai apprend que Pakhi s’est enfuie avec son fils et perd son calme à Virat. Elle le maudit et le blâme pour tout. Virat fulmine de colère et s’en prend à Sai. Il lui dit qu’il l’aime toujours, mais Sai le menace qu’elle n’épargnera personne cette fois. Pendant ce temps, la voiture de Pakhi perd le contrôle et rencontre un accident.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont critiqué Neil Bhatt alias ACP Virat pour avoir blâmé Sai et appelé Vinu son fils et celui de Pakhi. Un utilisateur a écrit ‘Pakhi aur ‘mere’ bete (il a dit que Vinu est P et mon fils) Sai se tient juste là

COMMENT LES ÉCRIVAINS ONT-ILS OSÉ LUI DONNER DE TELLES DIALOGUES ? », tandis qu’un autre a écrit : « Même maintenant, la seule personne dont il s’inquiète est sa femme illégale pyari vigoureuse Pakhi. Il ne pense qu’à P DDP . Pas une seule fois il ne pense à sai ou ne mentionne son angoisse ou sa lutte. Toujours en train de jouer la victime. Ulta chor kotwal ko daate’.

Voici comment les internautes ont réagi au complot actuel –

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh même maintenant, la seule personne dont il s’inquiète est sa femme illégale pyari vigoureuse Pakhi. Il ne pense qu’à P DDP . Pas une seule fois il ne pense à sai ou ne mentionne son angoisse ou sa lutte. Toujours en train de jouer la victime. Ulta chor kotwal ko daate pic.twitter.com/2SyHZv2T48 Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 28 janvier 2023

Pakhi aur ‘mere’ bete (il a dit que Vinu est P et Mon Fils) Sai se tient juste là COMMENT LES ÉCRIVAINS ONT-ILS OSÉ LUI DONNER DE TELLES DIALOGUES ?@sidd_vankar répondre à celui-ci @StarPlus Titre BIGAMY diffusé à partir de 5 mois @MIB_Inde @rajeshramsingh @pradeep1staug ?#GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin pic.twitter.com/wPKlJwLszH Naina_H (@NH_hope13) 28 janvier 2023

Maintenant V & Chavans deviennent les victimes du combat P & S !!?? Sai n’a jamais voulu que P devienne mère porteuse en premier lieu, elle était prête à partager Vinu avec elle, P voulait arracher Vinu et Virat l’a aidée à le faire, maintenant ils rejettent tout le blâme sur les deux femmes ?#GhumHaiKisikeypyaarmeiin https://t.co/DlwoBUzKxR SSingh (@SSingh808717) 28 janvier 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh l’arrogance de virat chavan disant qu’il ne pardonnera pas sai? Pourquoi pense-t-il qu’elle veut son pardon. Un con *** une fois toujours un con ** Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 28 janvier 2023

Un homme qui a épousé le criminel qui a maudit à mort son premier enfant, a attaqué la mère de son enfant pour lui voler un embryon, a maudit que sa fille est “Baap”. V n’est même pas digne d’être qualifié de meilleure personne qu’un criminel comme Jagtap#AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SP Nagashree (@SPNagashree1) 28 janvier 2023