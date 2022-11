Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Vinayak-Savi se moque de l’école pour deux mères et un père ; Les internautes remettent en question les expressions de Neil Bhatt alias Virat

Une tournure choquante des événements vous attend tous dans Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma vedette émission de télévision populaire Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Pour les non-initiés, depuis les deux derniers jours, l’émission s’est concentrée sur la façon dont Sai et Pakhi sont contre la décision de Virat de garder Vinayak et Savi dans la même école. Sai et Pakhi comprennent que les enfants pourraient être victimes d’intimidation et se moquer. Et devine quoi? C’est ce qui va se passer dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Et les fans ne sont pas satisfaits de la même chose.

Vinayak-Savi se moque de l’école: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin spoiler

Dans le prochain épisode, nous verrons Pakhi, Vinayak, Virat, Sai et Savi atteindre leur nouvelle école. Un enseignant vérifie leurs noms et est choqué et surpris par deux enfants et deux mères différentes alors qu’il n’y a qu’un seul père. Pakhi et Sai se sentent gênés mais se taisent. Virat s’éclaircit la gorge et l’enseignant part, après quoi le directeur accueille Vinayak et Savi dans la nouvelle école. Elle demande aux élèves de les saluer. L’un des enfants se moque de Savi et Vinayak pour deux mères et un père.

Mises à jour de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: l’expression de Neil Bhatt alias Virat prête à confusion

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a une base de fans fidèle. Ils réagissent à l’émission et à tout ce qui se passe à l’écran tout le temps. Cela devient une partie de Entertainment News chaque jour. Et maintenant, les fans qui ont regardé le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin en ligne remettent en question les expressions de Neil Bhatt alias Virat après avoir entendu le gamin se moquer de Savi et Vinayak à l’école. On voit Virat sourire en entendant le gamin. Découvrez les tweets sur le même ci-dessous:

Virat a l’attitude “idc, traitez-le” avec tout le monde. Il est lui-même à l’origine du gâchis mais s’attend à ce que les autres s’en occupent. Aujourd’hui avec Sai & P, demain si les enfants le confrontent, il leur donnera aussi un regard nonchalant. C’est vraiment un Raja Babu, un enfant mâle.#GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin Prachi ? (@MsMostlyLame) 29 novembre 2022

#ghumHaiKisiKePyaarMeiin #AyeshaSingh @sidd_vankar @StarPlus sérieusement honteux. Un ips se vantant ouvertement d’avoir deux femmes. Comment fonctionne @StarPlus promouvoir de telles choses illégales. C’est la bigamie Au cas où ils auraient oublié que c’est illégal en Inde. @ibf_inde prendrez-vous des mesures pic.twitter.com/oT4Ep2EVQm Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 29 novembre 2022

Pourquoi les fabricants ne peuvent-ils pas clarifier le statut de la relation sai n V ka ka la légalité .. C’est écœurant de voir la bigamie être transmise au nom de la fiction … #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SP Nagashree (@SPNagashree1) 29 novembre 2022

Areee Virat & pakhi tohh besharamm haiii ….. Btttt sai kooo kyaa huaaa ….. Voh kabse ye sabb chup chapp sunnae lagg gayiii ……..#Ayeshasingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/UGpOo0lmzE Vibezz ?? (@ Univers9442) 29 novembre 2022

La complexité commence !! Pour l’instant, Savi et Vinu ne sont pas offensés, mais ils le feront une fois que ces enfants commenceront à les intimider !#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/Y0uyfs0wQw Shyrine || Adieux mes amis ? (@LiliesReliefShy) 29 novembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Ne me blâmez pas si je juge le vrai caractère de neil sir par son jeu d’acteur, je veux dire que je veux vraiment connaître le sens derrière cette expression. . . . pas une once de honte ? réalisateur bhi nhi batata ki bhai tu bigame hai uske selon expression de ?? . . . https://t.co/ukCXfQ06qk Bonjour (@HelloTh93388616) 29 novembre 2022

Uppar se kaise behsharamo ki tarah sourire kar rha hai ? vous virat aur expression yshke ? kuch samjh nhi aata il ? https://t.co/kN3SIS4uw5 Ravina Gehlot (@RavinaGehlot5) 29 novembre 2022

Mujhe ye samjh nhi aa rha virat sans vergogne hai ya neil ??. . matlab bhai teri do do biwi hai thori à sharam krle isme khush kya ho rha. . . . Bagal me ayesha aur aishwarya se seekh leta au moins une expression unke pour relater le dialogue ke selon #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/ukCXfPJ3ok Bonjour (@HelloTh93388616) 29 novembre 2022

Quelqu’un m’a fait comprendre le sens de l’expression de neil bhatt lorsque l’enfant a dit “baba ek aur aai do do”. . . . Kya galt kha nous bechare bacche ne ???. . . . virat ki to hai salut do femme. . . . #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Bonjour (@HelloTh93388616) 29 novembre 2022

Il exprima la tête muette de Virat. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/J917A51PPn Sairatlover (@mumpi09) 29 novembre 2022

Ce n’est pas ce que vous regardez qui compte, c’est ce que vous voyez ! Elle avait prévu que cela arriverait et c’est arrivé mais l’uljhan n’a pas encore commencé !!#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/U0phQhciqc Shyrine || Adieux mes amis ? (@LiliesReliefShy) 29 novembre 2022

J’ai vraiment hâte de voir parmi montrer tout le chaos et l’insécurité papi… Comment dévoileront-ils la vérité de Vinu. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Sairatlover (@mumpi09) 29 novembre 2022

@StarPlus Avez-vous même une idée de ce que vous écrivez / montrez ici. Deux épouses https://t.co/iXav6eJDHU font honteusement la promotion de la bigamie. Honte à toi STARPLUS PROMOUVOIR LA BIGAMY STARPLUS SE MOQUE LA LOI #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/lkEt572Whp Unknown_In_World (@unknown_inworld) 29 novembre 2022

Pourquoi Virat se sent-il si heureux ? ? Majnu Bhai (@Johnlock_221B_) 29 novembre 2022

Et voyez l’expression du V ??? Monika (@MonikaBaderia) 29 novembre 2022

Pendant ce temps, à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons également Virat emmener Sai avec lui lorsqu’il reçoit un appel de l’officier du DIG au sujet de l’accident des policiers. Pakhi est choqué et engourdi de voir à quel point le destin les rapproche toujours.