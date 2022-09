Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Vihan Verma RÉVÈLE comment la vie a changé après son entrée en tant que Mohit ; dit “Je n’ai plus l’habitude d’être appelé par mon vrai nom”

L’acteur Vihan Verma, qui joue le rôle de Mohit Chavan dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, a récemment expliqué comment la série a changé sa vie pour de bon. Auparavant, le rôle de Mohit était joué par Adish Vaidya, mais plus tard, les créateurs ont encordé Vihan. L’acteur est vu en train de romancer Sneha Bhawsar et le public est amoureux de leur jolie chimie dans la série. Les deux rendent le public gaga sur leur mignon nok-jhok dans le spectacle.

Eh bien, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment fait un bond en avant et les créateurs ont ajouté de nouveaux rebondissements à leur scénario et à leur intrigue actuels. Les créateurs font de leur mieux pour garder le public collé à la série et introduisent des drames à haute tension dans chaque épisode. Ils se concentrent actuellement sur Sai, Virat, Pakhi et leurs enfants.

En parlant de Vihan, l’acteur s’est ouvert sur le saut, son personnage et bien plus encore dans une interview avec TellyChakkar. Le bel acteur Vihaan a déclaré qu’il n’était plus habitué à être appelé par son vrai nom, car le public l’appelle désormais Mohit. Il a dit que les fans lui donnaient beaucoup d’amour puisqu’il jouait un personnage positif dans la série. Vihan a révélé comment le spectacle a ajouté beaucoup de crédibilité à sa carrière. Il a même dit qu’après le saut, son personnage serait plus subtil qu’avant et que le public verrait plus de maturité dans Mohit.

Vihan a également parlé de sa co-star Sneha et l’a qualifiée de meilleure. Il a dit qu’ils se guidaient tous les deux et a dit qu’elle était assez pratique dans la vie et une personne très triée. Il a même dit que Vihan et Sneha se battaient comme deux frères et sœurs dans une maison.