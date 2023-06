Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Vihan Verma alias Mohit QUITTE ; dit qu’il est mal à l’aise de jouer un homme de 50 ans

La piste en cours de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a pris une tournure choquante et radicale dans l’histoire. Il met en vedette Neil BhattAyesha Singh et Harshad Arora comme Virat Chavan, Sai Joshi et Satya Adhikari. L’histoire va maintenant faire un bond dans l’histoire après quoi une nouvelle génération et un nouveau casting seront introduits. Après Ayesha, Neil et Harshad, d’autres membres de la distribution de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont quitté la série. Vihan Verma, qui joue Mohit dans la populaire émission de télévision, a également démissionné. Il n’était pas prêt à vieillir à l’écran.

Vihan Verma quitte Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Vihan Verma a quitté l’émission de télévision la plus divertissante Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Vihan qui a joué Mohit, Neil Bhatt alias le jeune cousin de Virat Chavan dans la série a confirmé avoir cessé de dire qu’il n’était pas prêt à vieillir à l’écran. Vihan partage que s’il continuait la série, son personnage aurait vieilli jusqu’à 50 ans. Il a déclaré qu’à 23 ans, il jouait déjà le rôle d’un homme de 30 ans. Tout en parlant à un portail d’informations sur le divertissement, Vihan a également parlé du saut précédent qu’il a trouvé bizarre mais ajusté au même. « Même le saut dans le temps précédent semblait assez bizarre, mais je m’y suis finalement adapté », dit-il tout en ajoutant que ce saut sera trop important et qu’il n’était pas à l’aise avec la même chose.

Regardez la vidéo du reel de Vihan avec Neil Bhatt ici :

Vihan est triste de quitter Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Vihan a rejoint l’émission il y a quelques mois. Il s’est attaché et s’est très bien lié avec tout le monde sur les plateaux. Vihan a exprimé sa tristesse de quitter une émission de télévision aussi populaire. Il est également contrarié de dire au revoir à ses co-stars. Cela dit, Vihan attend maintenant avec impatience des opportunités passionnantes. Vihan dit qu’il ne croit pas aux pauses et que si on lui propose quelque chose de bien, il sera bientôt de retour sur les écrans.

Tous les membres de la distribution vont quitter la série et bientôt une nouvelle distribution sera introduite dans Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin par nul autre que Rekha. Selon certains rapports, Abhishek Nigam et Bhavika Sharma ont été choisis dans la série en tant que protagonistes. Il y a quelques mois, Aishwarya Sharma a quitté la série. Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora quittent bientôt. Elle participe maintenant à Khatron Ke Khiladi 13.