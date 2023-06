Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ulka Gupta jouera-t-elle un rôle face à Fahmaan Khan après le saut? L’actrice révèle

Ulka Gupta, qui a commencé sa carrière d’actrice à un jeune âge, a conquis de nombreux cœurs avec sa dernière émission télévisée, Banni Chow Home Delivery. Après la fin de l’émission, il a été rapporté qu’elle jouait le rôle principal dans l’une des meilleures séries, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, qui a actuellement Ayesha Singh, Harshad Arora et Neil Bhatt dans les rôles principaux. Dans une récente interview avec un portail en ligne, Ulka a abordé ces rapports et a également parlé de ses projets à venir et de la façon dont Jhansi Ki Rani était une émission qui a changé sa vie.

Ulka Gupta entrant dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ?

Interrogée sur son implication dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ulka a déclaré qu’elle avait rencontré le producteur mais qu’elle n’avait pas encore pu confirmer quoi que ce soit car c’était juste en préparation. Elle a été approchée par eux, mais il n’y a pas encore de confirmation, selon un rapport sur Pinkvilla. Après que Banni Chow Home Delivery ait cessé ses ondes, Ulka a décidé d’être ouverte à tout ce qui se présente à elle. Elle est en pourparlers pour un film sur OTT et a également été approchée pour des feuilletons. Elle est sélective quant à ce qu’elle va entreprendre ensuite parce qu’elle aime jouer des rôles titulaires qui ont un impact sur les jeunes femmes.

Ulka est occupée à se toiletter et à apprendre une nouvelle langue, le népalais. Elle travaille également sur la musculation et la danse. Parlant de son rôle de Rani Laxmibai dans Jhansi Ki Rani, Ulka a exprimé sa joie que la série soit encore fraîche dans l’esprit des gens. Elle était très jeune quand elle a eu l’opportunité de jouer le rôle et a eu / a toujours de la chance que quelqu’un qui aspire à jouer ait pu jouer un personnage aussi percutant.

Jhansi Ki Rani a changé tectoniquement la vie d’Ulka. Cela lui a montré que même de jeunes enfants acteurs pouvaient avoir une plus grande contribution à un spectacle. Les créateurs ont continué avec Ulka en tant que personnage adulte puisque le public l’a adoré et cela a changé sa carrière car au départ, elle n’était censée être que pour 50 épisodes, puis cela a duré environ 200 épisodes.

Ulka Gupta est ouverte aux nouvelles opportunités et sélective dans les rôles qu’elle assume. Son rôle de Rani Laxmibai dans Jhansi Ki Rani a été un tournant dans sa carrière et elle est reconnaissante pour cette expérience.