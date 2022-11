Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin twsit : les fans dénoncent l’arrogance des familles Virat et Chavan ; Je veux que Sai leur montre leur ‘putain d’endroit’

L’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a réussi à attirer l’attention de tout le monde. L’émission est devenue l’émission numéro un avec Anupamaa dans les charts TRP. Il a Neil Bhatt, Ayesha Singh, et Aishwarya Sharma dans les premiers rôles. L’histoire connaît de nombreux rebondissements qui intriguent de nombreux fans. La piste d’histoire actuelle parle de Virat furieux contre Sai alors qu’elle l’éloignait de leur fille Savi. Pendant ce temps, il est marié à Pakhi mais il se concentre sur Sai et Savi. Dans un épisode récent, il a averti Sai et a déclaré qu’il lui enlèverait Savi. Sai est tombé en panne et a perdu son sang-froid.

Entertainment News: Les fans sont furieux contre Neil Bhatt alias Virat dans GHKKPM

Sur les réseaux sociaux, les fans de SaiRat sont furieux contre Virat. Ils crient à l’arrogance de la famille Virat et Chavan et mentionnent qu’il est grand temps que Sai prenne position pour leur montrer leur « fichue place ». Les fans sont en colère et traitent Virat de mauvais mari.

Découvrez les tweets ci-dessous :

tbvh, Sai mérite cette humiliation. C’est Sai qui lui pardonne toujours facilement Elle a eu ses chances contre lui quand il a abusé de son pouvoir, mais elle n’a rien fait Même maintenant, si elle n’entame aucune action en justice contre lui, elle sera responsable de sa misère#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Suvam (@fictionaccount_) 27 novembre 2022

Convenu! Elle doit lui montrer sa foutue place. Il a besoin d’être humilié avec sa famille. Je déteste l’arrogance de cet “homme”. #GhumHaiKisikeyPyaarMein #GHKKPM https://t.co/BFZ60rYWgW JUST4FUN (@RANDOM_TWEET_ER) 27 novembre 2022

Virat ne mérite pas sa fille. J’espère que Sai lui montrera, ainsi qu’à sa famille, leur fichue place. Je veux que la loi restreigne quand Virat peut voir sa fille. J’espère que Sai détruira leur fausse arrogance. #GHKKPM #GhumHaiKisikeyPyaarMein JUST4FUN (@RANDOM_TWEET_ER) 27 novembre 2022

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça mais Virat est un mari de merde. Mari veule qui ne pouvait pas défendre sa femme contre sa famille cruelle et mentalement abusive. #GHKKPM #GhumHaiKisikeyPyaarMein JUST4FUN (@RANDOM_TWEET_ER) 27 novembre 2022

Virat a qualifié Sai de tierce personne alors qu’il n’a jamais appelé Pakhi devant sa famille et Sai lorsqu’elle s’immisçait dans leur mariage. Virat dégoûtant. Priant pour qu’il ne rencontre jamais Savi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Krutika Vishwanath (@krutika26051991) 27 novembre 2022

L’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ne va devenir intéressante qu’à partir de maintenant. Restez à l’écoute.