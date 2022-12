Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Virat qualifie Pakhi d’« insécurité » car sa décision la met en colère ; les internautes disent : “Quand le karma commence à fonctionner…” [VIEW TWEETS]

Dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, beaucoup de rebondissements majeurs ont lieu. Le spectacle a Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma comme personnages principaux. La piste actuelle a la saga d’amour de Sai et Virat traversant un drame majeur. Maintenant, Sai est revenu dans la vie de Virat et il sait que Savi est sa fille. Tout cela alors qu’il est déjà marié à Pakhi. Dans le dernier épisode, Virat a accepté l’offre de travailler avec Sai. Cela ne s’est pas bien passé avec Pakhi qui fait alors des crises de colère à la maison. Virat se met alors en colère contre Pakhi et déclare qu’elle ne devrait pas être en insécurité.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui ont encouragé Ayesha Singh alias Sai et Neil Bhatt alias Virat à se remettre ensemble parlent maintenant de “Karma” après avoir été témoins du comportement de Pakhi.

Maintenant, c'est ce qui se passe quand Karma commence à travailler, tout se retourne contre vous ? quelque chose gagné par tromperie ça ne dure jamais Pakhi est sur le point d'affronter Karma et elle va perdre beaucoup de temps ce n'est que le début ?#karmaisabitch #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin

Patralekha disant qu'elle aurait avancé dans la vie si elle n'était pas sûre de cette relation ? Elle n'a jamais bougé de 2 jours de yoga Marié à Samrat pour l'utiliser mais n'a jamais rien donné à la relation interféré dans #sairat n'a jamais montré de culpabilité ou de remords#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin

La bonne partie est que Pakhi n'a pas réussi à culpabiliser Virat Il se sentait redevable envers elle pour son aide dans l'adoption de Vinu Elle a culpabilisé Virat, puis est allée dans son dos pour le séparer de sa fille Elle a tracé le chemin de la liberté pour Virat et y ajoute maintenant#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin

DCP est éduqué sur l'insécurité par la porte-étiquette elle-même Pattar Aaya ! Ghamand toh hai Himalaya ki choti se zyada ? Purv Patni…#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin

Maintenant que Sai et Virat travaillent ensemble sous un même toit, pensez-vous que leurs différends seront résolus ? Nous ne pouvons qu’attendre et regarder.