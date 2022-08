Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin twist: Virat et Pakhi partiront en lune de miel pour réaliser le souhait de Bhavani d’avoir un deuxième enfant

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont été agacés et comment. Nous ne savons pas comment ils réagiront à cette nouvelle. Il semble que Bhavani (Kishori Shahane) essaiera de rapprocher Pakhi (Aishwarya Sharma) et Pakhi (Aishwarya Sharma) dans la série. Elle décidera de les envoyer en lune de miel. Il semble qu’elle veuille le bébé n ° 2 dans le Chavan Niwas. Comme nous le savons, Pakhi vit paisiblement en tant qu’épouse de Virat Chavan qui s’occupe de l’enfant. Dans les prochains jours, nous verrons que Virat part à la rencontre de Jagtap. Dans l’émission, on verra que Gulabrao veut que Sai (Ayesha Singh) lui donne sa terre, ce qu’elle refuse. Il la menace. Jagtap ne veut pas qu’un mal arrive à Sai à n’importe quel prix. Il la protégera.

Vinayak sera vu en train d’avoir des appels vidéo avec Savi et Sai. Il dira à Pakhi d’apporter une pommade qu’elle a suggérée. Elle découvrira Sai et deviendra très peu sûre de la même chose. Pakhi veut protéger Virat et sa maison de cette nouvelle découverte sur Sai. Mais Vinayak et Virat rencontreront Sai comme ils viennent rencontrer Savi. Nous devons voir si Virat sauve Sai de Gulabrao.

Les fans devront attendre et voir si Pakhi et Virat acceptent de partir en lune de miel. Bhavani veut un deuxième enfant. Sai pardonnera-t-il à Virat de vivre comme un homme marié avec Pakhi ? L’émission a reçu d’immenses critiques et les fans sont surpris de voir à quel point elle obtient d’énormes TRP.