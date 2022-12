Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Sai risque sa vie pour sauver Pakhi d’un crocodile ; sautans pour se faire des amis?

émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a retenu l’attention de tout le monde. Le triangle entre Sai, Virat et Pakhi a laissé tout le monde accroché aux écrans. Parfois, l’émission reçoit des critiques majeures pour son scénario, mais récemment, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a également été témoin du plus grand nombre de TRP. Dans les derniers épisodes, nous avons vu Virat être dans un dilemme. Ils partent tous pique-niquer mais leur bus rencontre un accident. Virat doit sauver Sai ou Pakhi. Il choisit Sai et Pakhi a le cœur brisé. Maintenant, la tournure à venir verra tout le monde chasser Pakhi.

Entertainment news : Sai pour sauver la vie de Pakhi ?

Il se trouve que Pakhi s’abstient de sortir du bus lorsqu’elle voit Virat joué par Neil Bhatt embrasser Sai. Il est inquiet et inquiet pour elle. Pakhi voit tout cela et est brisé en morceaux. Bien que Virat réalise immédiatement que Pakhi est toujours dans le bus et court pour lui sauver la vie, le bus tombe de la falaise. Tout le monde suppose alors que Pakhi n’est plus. Virat part à la recherche de Pakhi mais en est incapable. Plus tard, une perquisition policière est effectuée et Sai playes d’Ayesha Singh se joint également à elle. Elle va dans la jungle pour chasser Pakhi et étonnamment ou non, elle le fait !

Sai trouve Pakhi dans un état inconscient près d’une rivière. Elle est heureuse de voir Pakhi mais vient bientôt une torsion. Il y a un crocodile qui lorgne pour bondir sur le Pakhi inconscient. Sai le voit et bien sûr, elle essaiera de la sauver. En sera-t-elle capable ? Sai et Pakhi deviendront-ils amis ? Sai et Virat redeviendront-ils un couple heureux ? Que va-t-il se passer ensuite?

