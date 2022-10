Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Pakhi ne se sent pas en sécurité alors que Virat est obsédé par Savi et Sai ; son cauchemar deviendra-t-il réalité ?

émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des émissions les plus regardées. Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt jouent les personnages principaux de la série. Bien que l’émission ait reçu des réactions négatives dans le passé, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin reste parmi les plus hauts rakers TRP. L’intrigue actuelle tourne autour du fait que Virat est dans l’ignorance de l’existence de sa fille Savi. Il apprendra bientôt à se connaître, mais il y a beaucoup de drames qui se déroulent avant cela.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissements à venir

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Pakhi devenir incertaine et craindre son avenir et celui de Vinayak. Savi qui est la fille de Virat et Sai lors d’un événement dit qu’elle veut adopter un père. Elle dit aussi qu’elle veut devenir policière en grandissant. Reliant les points, Pakhi se rend compte que Savi est la fille de Sai et Virat. Avec cela, elle craint pour son avenir. Dans le dernier épisode, nous verrons que Pakhi affrontera Virat qui lui assurera alors qu’il n’y aura aucun changement dans leur relation.

D’un autre côté, Virat donnera également un petit conseil à Sai en lui disant qu’elle devrait parler à Sai de son père car elle a le droit de le savoir. Ashwini se range également du côté de Pakhi cette fois et lui dit plutôt qu’elle devrait maintenant concevoir. Elle veut l’Ansh de Chavan Parivaar.

Sai et Virat vont-ils se remettre ensemble ? Virat pardonnera-t-il un jour Sai ? Savi aura-t-elle la famille qu’elle mérite ? Seul le temps peut le dire.