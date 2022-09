Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Pakhi apprend la vérité de Sai et Savi ; refuse de retourner à Chavan Niwas sans eux

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un tour de montagnes russes. Le triangle amoureux entre Virat (Neil Bhatt), Sai (Ayesha Singh) et Pakhi (Aishwarya Sharma) tient tout le monde accroché. Sur les réseaux sociaux, Virat a été la cible. Il a reçu de la haine sur les réseaux sociaux pour ne pas être le mari le plus parfait de tous les temps. Dans l’histoire, Virat est maintenant marié à sa belle-sœur Pakhi et ils apprennent également que Sai est vivant. Dans le prochain épisode, nous verrons que Pakhi amènera Sai à Chavan Niwas.

Les prochains rebondissements de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Selon les rapports, dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Pakhi insistera pour que Sai retourne à Chavan Niwas. C’est assez surprenant car Pakhi n’a jamais aimé Sai et c’est tout le contraire de son personnage. Mais pourquoi demande-t-elle à Sai de revenir ? Eh bien, elle saura que Savi est l’enfant de Sai et Virat. Bien que les gens supposent que Savi est la fille de Sai et Jagtap, Pakhi apprend la vérité. Elle demande à Savi qui est son père et le petit dit qu’elle ne sait pas. Elle dit alors qu’elle veut être policière. Reliant les points, Pakhi se rend compte que Savi est la fille de Sai et Virat. Une autre théorie qui fait le tour de l’actualité du divertissement est que Pakhi souffrira d’une maladie et veut donc réunir Sai et Virat avant qu’elle ne décède.

Sai reviendra-t-il à Chavan Niwas ?

Pakhi insistera pour que Sai et Savi retournent à Chavan Niwas. Bien qu’il y ait un peu de résistance, Sai acceptera l’offre. Sai sera également nécessaire pour soigner Vinayak qui est tombé des étoiles. Virat a refusé de se faire soigner par Sai. Elle a le cœur brisé mais elle garde un front solide. Sur Twitter, Virat est critiqué pour sa dureté envers Sai. Ce qui se passera ensuite sera intéressant à voir.