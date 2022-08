Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin TWIST : Neil Bhatt, alias Virat, reçoit un violent contrecoup pour avoir défendu Pakhi alors qu’elle va en prison ; les fans l’appellent “contraire à l’éthique” [VIEW TWEETS]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait la une des journaux tous les jours. Soit les fans sont amoureux de l’histoire d’amour de Sai et Virat, soit ils détestent Pakhi. Une nouvelle vidéo de l’émission a fait son chemin sur Internet dans laquelle on peut voir que Pakhi est escorté par des policiers. Pakhi joué par Aishwarya Sharma est devenu illégalement le substitut du bébé de Sai et Virat et maintenant la vérité est sortie. Alors que Sai joué par Ayesha Singh est furieux, Virat joué par Neil Bhatt défend Pakhi et dit qu’elle est de la famille, donc elle devrait être pardonnée. Les internautes sont assez furieux contre Virat alors qu’il tente de sauver Pakhi. Il est qualifié de « contraire à l’éthique » et que sais-je encore !

Découvrez les tweets ci-dessous :

@neilbhatt4 si vous êtes défoncé depuis que vous avez reçu des rapports TRP qui vous favorisent. J’ai toujours pensé que tu es un homme avec des valeurs, mais ton désintérêt pour la promotion de l’émission, tes commentaires pour justifier pakhi, montre clairement à quel point tu es une personne immorale et contraire à l’éthique, vraiment honte à toi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/4FrUiBtzrU Winnethepooh (@Winnethepooh122) 2 août 2022

Donc, selon ce nalla, Pakhi est privaar donc elle ne devrait pas être arrêtée malgré des crimes légitimes par apni biwi ko bina enquête ke arrestation kar sakta hai yeh dogla IPS. Bhack !#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/XPWxp74OqM Dr Mishtoo (@ mishi301195) 4 août 2022

Vankar devrait offrir des costumes de Virat-Pakhi au couple de clowns et leur demander de s’asseoir à la maison pour qu’ils puissent faire l’amour autant qu’ils le souhaitent. Quand il s’agit de Ghum, il peut amener un nouveau gars pour Sai et mettre fin à cette grimace devar-bhabhi une fois pour toutes#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/oJzjsJXYvO Gogoji !? (@GogoJiApkaGhgra) 4 août 2022

HONTE À NEIL BHATT Doit suivre la tendance, pour avoir qualifié le crime de Pakhi de sa situation difficile. L’acteur joue un personnage vil mais quand il le justifie, cela montre son personnage. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ??? (@gn04) 2 août 2022

Un fan de rat peut-il expliquer ce personnage complexe et intéressant de Virat. Kamina a une liaison avec son bhabhi. Elle est son premier amour alors comment peut-il l’envoyer en prison. Qui [email protected] a dit que Virat est un personnage relatable. Tu a besoin d’aide#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/0dx0af1BlQ ??????? (@Marghazhi_poovu) 4 août 2022

Biwi ko bina galti ke bhi hathkari pehnakar emprisonne-moi dalo, lekin vigoureux Bhabhi ki sachchai pata chal jane ke bad bhi utilise besharmo ki tarah défend karo. Ye hai ACP Virat Chavan #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SSingh (@SSingh808717) 4 août 2022

Pensez-vous qu’il est temps pour les créateurs d’apporter une touche majeure pour sauver Virat de toute la haine? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.