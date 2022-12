Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Kaku demande « Varis » à Pakhi et appelle Vinu « paraya khoon » ; Sai oublie Virat car elle a un nouveau départ et plus

Dans l’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma, l’histoire connaît de nombreux rebondissements. Au moment où il a semblé que Sai allait enfin se séparer et s’éloigner de Virat, voici une tournure majeure. Actuellement, Virat et Sai sont connectés via Sai et ils recherchent également leur fils perdu Vinayak. Tout cela se passe alors que Virat est marié à Pakhi qui s’attend à fonder une famille avec lui. Dans le prochain épisode, Kaku se fâchera contre Vinu (le fils de Pakhi) pour avoir appelé Sai ‘Chhoti Maa’.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin- Neil Bhatt alias Virat est sorti de la vie de Sai

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Kaku s’énerve alors que Vinu appelle Sai ‘Chhoti Maa’ et dit que quel est le mal s’il aime sa tante Docteur. Elle le gronde et lui demande de ne pas comparer Sai à Pakhi. Plus tard, il l’appelle également “paraya khoon”. Dans le passé, Kaku a exigé ‘Varis’ pour la maison et maintenant elle a des espoirs de Pakhi.

Pendant ce temps, Sai a eu un nouveau départ. Après avoir cessé de travailler avec Virat Chavan, elle a pris un nouvel emploi dans un hôpital. Elle dresse sa table dans sa nouvelle cabane et place des photos de toutes les personnes qu’elle aime. Il y a une photo de Virat qu’elle rejette simplement. Elle ne veut pas regarder en arrière et se blesser à nouveau.

De plus, Vinu disparaît. Nous voyons Pakhi passer un appel frénétique à Virat indiquant que Vinu a disparu de la maison après que Kaku l’ait grondé. Il semble qu’une piste d’enlèvement soit en route et pas seulement Vinu, Savi sera également kidnappé.