Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin TWIST À VENIR : Virat fait arrêter Sai ; Les internautes appellent les décideurs pour leur influence négative [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est une émission de télévision largement regardée dans le pays. Il s’agit d’un remake de la célèbre star de la télévision bengali Kusum Dola. Les stars de l’adaptation en hindi Neil Bhatt comme Virat, Aïcha Singh comme Sai Joshi et Aishwarya Sharma comme Pakhi. Dans les derniers épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Virat remettre en question le personnage de Sai. Elle le gifle et donne une réponse appropriée à ses questions peu accueillantes. Cependant, les choses se compliquent entre Virat et Sai. Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons encore vu Virat demander aux membres de sa famille et à Vinayak de rester à l’écart de Sai. Mais dans le prochain épisode, il fera arrêter Sai !

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin précap choquant à venir

Vous avez bien lu. Virat (Neil Bhatt) fera arrêter Sai (Ayesha Singh). Cependant, pourquoi, est toujours un point d’interrogation. Dans l’épisode de ce soir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat devenir furieux alors que Sai et Savi viennent encourager Vinayak pour la course. Pakhi empêche Virat de faire une scène et de réagir de manière agressive. Le précap de l’épisode à venir a laissé les fans étourdis et vexés. Il présente Sai détenu par deux policières. Elle semble confuse et agitée.

Virat proclame que tout le monde veut savoir pourquoi Sai est arrêtée tout en affirmant qu’elle est entrée de force dans un sous-commissaire de la maison de la police et l’a giflé. De plus, il dit qu’elle a kidnappé un enfant et l’a éloignée de son père. Sai et Pakhi sont sous le choc tandis que Bhavani Kaku, Sonali et d’autres apprécient la scène. C’est naturellement une chose énorme pour tous les fans de divertissement et d’émissions de télévision.

Les internautes réagissent au précap Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Eh bien, les fans de la série ne sont pas convaincus par le précap. Ils ont l’impression que les fabricants les trompent encore une fois avec un précap trompeur. Certains d’entre eux ont estimé que les fabricants rendaient délibérément le précap négatif pour attirer davantage l’attention des téléspectateurs. Découvrez les tweets ici :

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est diffusé du lundi au dimanche et est l’une des meilleures émissions de télévision TRP du pays.