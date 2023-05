Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir : Virat envisage de se marier pour la troisième fois uniquement pour rendre Sai jaloux.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier titre de « Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Sai (Ayesha Singh) dit clairement à Satya (Harshad Arora) qu’il devrait rester loin d’elle. Mais Satya décidera d’avouer ses sentiments à l’occasion de Vatsavitri Pooja. Attendons de voir si Sai acceptera ou non sa proposition. Plus tard, nous verrons Vinayak (Tanmoy Rishi) contacter Virat (Neil Bhatt) chez Sai pour lui offrir un cadeau, mais qu’en est-il de Sai ? Acceptera-t-elle ce cadeau car elle sait que Virat lui offrira un sari ?

Virat va se marier pour la troisième fois

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons une tournure intéressante où le commissaire de police appellera Satya Sai et Virat pour les honorer. Maintenant, Sai (Ayesha Singh) doit choisir entre l’amour de Virat et la responsabilité de Satya. Eh bien, les téléspectateurs pensent que Sai choisira sa responsabilité, car elle est la fille d’un honnête commissaire de police, elle fait donc toujours de sa responsabilité une priorité. Plus tard, nous pouvons voir une tournure intéressante lorsque nous voyons Bhavani parler à Virat d’épouser quelqu’un d’autre parce que Sai a épousé Satya (Harshad Arora) et Pakhi (Aishwarya Sharma) a quitté Virat, alors elle veut que Virat (Neil Bhatt) franchisse également le pas. aller de l’avant.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons une tournure majeure lorsque Virat essaiera à nouveau de récupérer Sai alors qu’il décide d’épouser quelqu’un d’autre parce qu’il pense que Sai deviendra jaloux et reviendra vers lui, mais les téléspectateurs pensent que cela n’arrivera pas parce que Sai ne brisera jamais le cœur de Satya car nous verrons Sai et Satya faire passer leur relation au niveau supérieur et amba veut également leur héritier de la maison. Les téléspectateurs attendaient de voir la tournure lorsque Sai et Satya ont finalement fait avancer leur relation.