Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir : Satya va prendre la vie de Virat après être tombé amoureux de Sai ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir : dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Satya (Harshad Arora) et Virat (Neil Bhatt) buvant, et ils parlaient tous les deux de leur cœur à propos de Sai (Aïcha Singh) et comment ils l’aiment, mais ils se sont tous deux dit que Sai aimera Virat, et Virat a dit que Sai aime Satya, mais nous devrons attendre pour voir ce que Sai fera : Sai aimera-t-elle jamais Satya ou n’oubliera-t-elle jamais l’amour de Virat ? De l’autre côté, Amba est impressionnée par Sai et accepte sa belle-fille.

Virat va-t-il vraiment mourir ?

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons une tournure majeure lorsque nous verrons Satya (Harshad Arora) admis à l’hôpital et Virat (Neil Bhatt) porté disparu. Eh bien, les téléspectateurs spéculent sur les réseaux sociaux que dans cet accident, Satya joue à des jeux et pousse Virat vers le bas de la falaise. Attendons de voir une piste intéressante qui aidera Sai à découvrir la vérité sur cet accident. Attendons de voir le twist : Virat va-t-il vraiment mourir ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Le spectacle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a gagné en popularité après l’entrée de Satya. Il est rapporté que l’histoire fera un petit saut où nous pourrons voir la vérité de Satya révélée devant sa famille et il est en prison, alors est-ce pour ce qui est arrivé à Virat ? Attendons de voir le twist quand seul Sai s’occupera de la famille. Dans Ghum Hai Kisikey PyaarMeiin, on peut s’attendre à de nombreux rebondissements après le saut car on voit qu’Amba va révéler que Satya est le fils de feu Nagesh Chavan, et Bhavani s’excusera également auprès d’elle et l’acceptera.