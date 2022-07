Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin TWIST À VENIR: Sai alias Ayesha Singh aidera Virat à dénoncer la fraude Harish Vyas

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays avec Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma en tête. Neil joue Virat Chavan chez Ayesha Singh Sai Joshi alors qu’Aishwarya Sharma joue Pakhi dans l’émission de télévision populaire. Les fabricants ont prévu de nouveaux rebondissements dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, pour augmenter les TRP et les notes. Récemment, Ribbhu Mehra est entré dans l’émission en tant que DM Harish Vyas. Découvrons ce qui nous attend dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Les derniers épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont vu Aishwarya Sharma alias Pakhi devenir la mère porteuse de l’enfant de Sai et Virat. Sai avait été contre mais Pakhi a manipulé la mère porteuse, Geeta, et l’a transformée elle-même. Elle veut plus que jamais se rapprocher de Virat et ne néglige aucun effort pour le faire. D’un autre côté, Sai a appris les complications de la grossesse de Pakhi et l’a même confrontée à peu près à la même chose. Pakhi devient furieux contre Sai. Ailleurs, dans la vie professionnelle de Virat, une nouvelle personne fait son entrée. Il n’est autre que DM Harish Vyas. Il semble que ce soit lui qui apportera une touche majeure à la vie de SaiRat.

Sai pour dénoncer la fraude Harish avec Virat ?

Sai alias Ayesha Singh a aidé Virat alias Neil Bhatt à plusieurs reprises auparavant. Et elle s’unira encore une fois pour faire tomber un criminel comme le DM Harish Vyas. Ribbhu Mehra a rejoint le casting en tant que Harish dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ribbhu joue le magistrat de district. Son personnage a beaucoup de couches et de nuances. En allant de l’avant à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons la police tenter de découvrir les criminels et les fraudeurs occupant des postes de haut niveau d’employés du gouvernement. La police ignore que Harish est l’un d’entre eux. Selon le buzz en ligne, Sai est celui qui connaît les mauvaises manières et les intentions de Harish Vyas. Elle aidera Virat à exposer sa fraude devant tout le monde.