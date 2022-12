Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler: Pakhi fulmine en attrapant Virat torse nu dans la maison de Sai

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont été furieux de la façon dont Sai a été traité par Virat et toute la famille Chavan. Maintenant, nous verrons que Sai (Ayesha Singh) rejoint l’équipe de police. Cela se produira après qu’elle aura sauvé la vie de l’agent Mohite après qu’il ait subi une énorme perte de sang. Virat (Neil Bhatt) dit au commissaire que leur vie personnelle n’affectera pas le travail. Sai (Ayesha Singh) dit que ce serait un honneur d’aider la police car son père était également dans la police. En attendant, Pakhi (Aishwarya Sharma) est également à la recherche d’un emploi. Il semble que Virat, après une mission, décide de rester chez Sai. Virat veut aider Saavi et Vinu dans leur projet.

Au matin, Pakhi viendra là-bas et trouvera Virat sans chemise. Il semble qu’il était sorti d’un bain. Cela la fera rager. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment elle a atterri au poste de police avec son déjeuner. Voici comment les fans réagissent…

Je suis un fan de Sai Joshi La chose qui me fait le plus mal est de voir les sentiments d’attention et d’amour encore dans les yeux de Sai La direction de cet homme faible Virat Je n’aime pas Sai, ce n’est pas la force de Sai. Elle n’a jamais montré sa faiblesse devant qui que ce soit #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/y0jveEbaef

Salma Hany ??? (@SalmaHa86249324) 2 décembre 2022