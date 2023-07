Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert : Reeva subit un chantage émotionnel de la part de sa mère, Saavi, pour épouser un alcoolique ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: Dans la piste actuelle de l’émission qui a Shakti Arora, Bhavika Sharma et d’autres jouant les rôles principaux, tout tourne autour de Saavi. La fille de Virat et Sai Chavan, Saavi, est prête à se marier. D’un autre côté, Ishaan est prêt à proposer Reeva. Cependant, la mère de Reeva n’est pas d’accord avec ça ! Elle veut que Reeva vive son rêve d’enfance et déménage à Londres. Elle veut qu’elle étudie à Londres et ait la carrière qu’elle mérite. Cependant, Reeva décide d’abandonner son rêve et de se fiancer à Ishaan. Mais la mère de Reeva, Swati, a son plan en place.

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Swati faire chanter émotionnellement Reeva. Elle s’enferme dans la pièce et tente de détruire certaines affaires. Alors que les fumées du feu arrivent de la chambre de Swati, Reeva s’inquiète pour sa mère. Swati demande alors à Reeva si elle accepterait d’aller à Londres ou non, sinon, elle ne prendra pas ses médicaments. Reeva est toute confuse. D’autre part, Ishaan prend toutes les dispositions pour les fiançailles. Il se met en quatre pour décorer la maison et proposer Reeva d’une manière rêveuse. Ishaan aura-t-il le cœur brisé ? Reeva acceptera-t-elle les demandes de sa mère ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissements à venir

Dans la maison Chavan, Saavi se prépare pour le mariage. Bhavani a pris toutes les dispositions et Saavi manque à ses parents car elle doit abandonner ses rêves. Alors que la puja de mariage commence, l’enseignante de Saavi, Isha Bhosale, arrive et révèle la vérité sur son futur mari. Il est alcoolique et a même des cas d’Eve Teasing enregistrés contre lui. L’enseignant informe qu’il n’est pas la bonne personne pour elle et qu’elle devrait plutôt interrompre ce mariage. Bhavani Chavan écoutera-t-elle l’appel de Saavi ou la mariera-t-elle à un alcoolique ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Ashiwni Chavan aider Saavi à réaliser ses rêves. Saavi confrontera Ishaan et lui demandera une admission dans son collège. Ce ne sera pas une promenade de gâteau.

