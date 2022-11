Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Siddharth Bodke alias Jagtap révèle si Sai l’épousera un jour dans la série ? [Exclusive]

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Siddharth Bodke est sur un nuage neuf. Il a fait ses débuts à Bollywood avec Drishyam 2. Le film Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna a rapporté plus de Rs 65 crores au box-office mondial le premier week-end. Sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, il joue le rôle de Jagtap Maane. Les fans ont apprécié son jeu dans l’émission télévisée. Il y en a beaucoup qui veulent que Sai (Ayesha Singh) et Jagtap se marient dans la série.

Nous lui avons demandé si Jagtap et Sai finiraient par se marier dans la série ? C’est ce qu’il a dit. Il a commenté l’avenir de Sai et Jagtap dans l’émission. Il a dit: “L’amour pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est à un autre niveau. On ne sait jamais, Sai et Jagtap peuvent être mariés. On ne sait jamais. En ce moment, Jagtap a embrassé le lien d’amitié. Il a de l’amour pour elle mais là Il n’y a pas d’attentes. À l’avenir, tout peut arriver. C’est la beauté d’une histoire. Ce n’est pas nécessaire s’ils finissent par se marier. Il a dit qu’il ne voulait pas la forcer à l’aimer. Mais tout peut arriver après trois semaines dans un savon quotidien.”

Il est ravi que le spectacle soit à la première place. “Travailler avec Ayesha Singh et l’équipe a été une expérience formidable. Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin m’ont dit qu’ils regardaient l’émission pour Jagtap. Il y a un amour fou pour Ayesha”, a-t-il déclaré. Il nous a ajouté : “C’est la beauté de la télévision indienne. Les fans sont tellement investis émotionnellement qu’ils veulent toujours le meilleur pour nous.”

Siddharth Bodke a déclaré que travailler sur un personnage de télévision équivaut à faire un atelier de cinéma. “Vous vivez un personnage pendant des mois. Le personnage s’enracine dans votre subconscient. J’adore jouer. La durée d’un rôle ou d’un médium est sans importance”, a-t-il déclaré.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin seront heureux de savoir que Siddharth Bodke a l’intention de faire plus de films et de séries Web de Bollywood. “C’est mon objectif pour le moment”, a-t-il déclaré. Il a également déclaré qu’il était ouvert à la télé-réalité.