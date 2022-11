Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Siddharth Bodke alias Jagtap parle de travailler avec Ajay Devgn-Tabu à Drishyam 2 [Exclusive]

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont ravis de voir l’acteur Siddharth Bodke alias Jagtap dans Drishyam 2. Il joue le rôle de David Braganza qui joue un rôle crucial dans l’histoire. S’adressant à Bollywood Life, Siddharth Bodke a déclaré: “Donc, il y a un an après la pandémie, j’ai reçu un appel de l’agence de casting de Vicky Sidana. J’y suis allé et j’ai auditionné pour quelques rôles. J’ai d’abord auditionné pour le rôle du flic de l’ombre mais Plus tard, ils m’ont dit d’auditionner pour un autre rôle. Plus tard, ils ont dit que tu étais meilleur dans ce rôle, ce qui se trouve être plus intéressant. C’est ainsi que j’ai obtenu le rôle dans Drishyam 2, en auditionnant.

Siddharth Bodke a déclaré que c’était spécial car il s’agissait de ses débuts à Bollywood. C’est son premier film hindi. De plus, c’est Drishyam avec son propre héritage et sa bonne volonté. “Mon excitation est double. Pour être honnête, je n’ai pas regardé le Drishyam original quand il est sorti en 2015”, nous dit-il. Il dit que son ami qui était un grand fan du film l’a fait regarder un mois avant de passer l’audition pour Drishyam 2. Il dit que l’ami était un grand fan et avait vu le film dix fois.

Siddharth Bodke a quelques scènes clés avec Ajay Devgn, Akshaye Khanna et Tabu dans le film. Il dit qu’il n’était pas nerveux mais excité au-delà de toute mesure. Il nous a dit: “Tabu Ma’am, Akshaye Khanna ou Ajay Devgn sont des légendes dans leur domaine. J’étais ravi de faire des scènes avec eux. La raison pour laquelle ils sont des légendes est à cause de leur point de vue sur leur métier. Lorsque vous travaillez avec eux dans une scène, vous verrez qu’ils sont très collaboratifs. Quand ils jouent, ils sont très collaboratifs.

Siddharth Bodke a dit qu’il regarderait leurs gros plans juste pour voir à quel point ils étaient incroyables. “Je me sens très chanceux. Je suis également submergé par l’amour manifesté par le fandom Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ils m’ont tagué en disant qu’ils allaient me regarder dans Drishyam 2”, dit-il.