Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Shakti Arora révèle qu’on lui a proposé le rôle de Virat, voici pourquoi il n’a pas pu le prendre

Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh jouer les rôles principaux Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin maintenant. Les trois ont remplacé Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma qui jouait auparavant les rôles principaux dans l’émission TOP. Shakti joue Ishaan à Bhavika et Savi de Sumit et. Réeva. Le spectacle vient de commencer et les fans le rattrapent lentement et progressivement. Et maintenant, Shakti a fait des révélations intéressantes sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui laisseront ses fans et les fans de la série choqués.

Shakti Arora s’est vu offrir le rôle de Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

En parlant à un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Shakti Arora a fait une révélation choquante. Il partage qu’on lui a proposé le rôle de Virat Chavan plus tôt. Cependant, pour une raison quelconque, Shakti n’a pas pu accepter l’offre. Et par la suite, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est devenu un énorme succès. Et l’acteur avoue que ça l’a bouleversé. Il a également commencé à avoir FOMO mais quand il a vu Neil Bhatt comme Virat, il était heureux. Shakti Arora jaillit que Neil méritait ce spectacle et ajoute qu’il a rencontré son partenaire de vie lors du tournage de celui-ci. Et par conséquent, Neil aurait dû le faire. L’acteur ajoute en plaisantant qu’il a maintenant accepté l’offre car il ne voulait pas avoir un autre FOMO.

Dans une autre interview il y a plusieurs lunes, Shakti a révélé qu’il était en pourparlers avec le producteur Rajesh Ram Singh pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mais les choses ne se sont pas concrétisées.

Shakti Arora sous la pression du maintien des TRP

Shakti Arora a également été interrogée sur la pression exercée par le maintien des TRP depuis que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a maintenu sa place dans le top 2 de la liste des TRP. Shakti admet avoir eu de la pression lors de la prise de contrôle. L’acteur vise à faire monter le spectacle dans les charts et il ne peut pas descendre. « Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser tomber. C’est donc une énorme responsabilité sur nos épaules de gagner le cœur du public et d’atteindre de nouveaux sommets. »

Regardez la vidéo promotionnelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Shakti Arora joue Ishaan, qui dirige l’Institut Bhosale dans lequel Bhavika Sharma alias Savi et Reeva de Sumit Singh. Il a aussi ses propres démons. Shakti a déjà été vue dans Shraddha Arya avec Kundali Bhagya. L’acteur a une énorme base de fans dans l’industrie et est connu pour augmenter les TRP des émissions qu’il prend et dirige. Comment trouvez-vous Shakti dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ? Tweetez-nous @bollywood_life.