Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai va-t-il être hospitalisé après avoir sauvé la vie de Vinayak et Sai ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin verra Sai et Virat devenir héroïques alors qu’ils sauvent la vie de leur enfant pendant le jeu de Ram Leela dans le sol où le Raavan est brûlé et cette statue brûlée si Raavan est prêt à leur tomber dessus. Sai et Virat ont transformé Ram et Sita pour avoir leurs enfants et la performance des deux acteurs de la série a été appréciée. tandis que la performance d’Ayesha Singh, alias Sai, était une classe de maître. Chaque image de Sai était juste parfaite. les fans louent la performance et l’appellent à nouveau la meilleure actrice de télévision.

Alors que Sai saute pour sauver les enfants, les fans pensent qu’elle va maintenant être hospitalisée, et ils ont même fait un sondage demandant qui l’anguille du spectateur est hospitalisée Est-ce Sai, Virat ou Pakhi ? Et le vote maximum était pour Sai et maintenant il sera intéressant de voir comment le Kaiser va tordre cette piste et montrer n’importe quel angle émotionnel entre Virat et Sai. Sai est brisée car elle ne peut pas retrouver ses enfants dans le mela et elle fait même une annonce sur le même pour les retrouver. Plus tard, ils découvrent que leur vie est en colère et Sai et Virat sautent presque dans le feu pour les sauver. Est-ce que Vinayak et Savi iront bien ? Sai an Virat pourra-t-il les sauver ?