Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai se bat pour Satya avec Virat après l’avoir malmené pour avoir arraché sa fille Savi ; les internautes appellent la scène un confort absolu

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont amoureux de la chimie de Sai (Ayesha Singh) et de Satya (Harshad Arora), et dans le dernier épisode, nous avons vu comment il a également réussi à gagner le cœur de Savi en tendant la main à son école sur son PTM jour, où il lui dit qu’il est venu donner le téléphone portable de sa mère car elle l’a oublié chez eux. Virat (Neil Bhatt) est vu en train de brûler, voyant leur chimie et comment leur fille Savi est extrêmement à l’aise avec Satya, et il le tire ensuite par son col et le malmène alors qu’il allègue qu’il va maintenant lui arracher sa fille.

Sai vient à la rescousse de Satya, repousse Virat et lui rappelle qu’il devrait devenir le bon vieux et commencer à se comporter normalement. Plus tard, elle tient la main de Satya et s’éloigne avec lui, tandis que Virat ne peut pas gérer cette transformation radicale de Sai et est incrédule quant à la façon dont elle a tant changé.

Aussi le confort absolu b / w Ayesha &hardad >>>>>> Ils sont tellement en harmonie avec eo, si doux mais si authentiques !! Vankar, s’il vous plaît, utilisez-les pleinement !! @sidd_vankar#AyeshaSingh #HarshadArora #GhumHaKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/DvlqCiqYRG ?????? (@Scienceis_life1) 8 mai 2023

Les fans de SaiYa sont extrêmement satisfaits de cette scène et l’ont qualifiée de scène la plus réconfortante. Les fans attendent également la révélation du vrai père de Satya après que Bhavani l’ait appelé « l’enfant Nazayaz ». Beaucoup se demandent si le fils de Ninad deviendra le frère de Virat et si Sai deviendra le bhabhi de Virat, et les internautes sont satisfaits de ce changement dans la série. Pendant ce temps, Pakhi a fait une sortie et Bhavani reçoit un appel d’un chef pour avoir mis une publicité manquante de son «ghar ki bahu» dans les journaux. Plus tard, ils apprennent que Sai a mis cette annonce dans les journaux. Maintenant, il sera intéressant de voir quelle tournure le spectacle prendra.