Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai sauve Vinayak ; Virat retombe amoureux d’elle; voici le twist à venir qui va choquer les fans

Après la célébration heureuse et triste de l’anniversaire de mariage de Virat Chavan et Pakhi, le couple vient et critique Sai pour avoir dit la vérité à leur fils sur son adoption. Vinayak est l’enfant adopté et il n’est pas au courant de ce fait. alors que nous voyons même Sai est choqué de savoir comment Vinu a appris cette vérité cachée. Virat reproche à Sai d’avoir rompu leur confiance tandis que Pakhi allègue que comment peut-elle faire quelque chose comme ça en étant elle-même mère. Sai prend une position ferme contre eux et avoue qu’elle ne lui a rien dit à ce sujet et pour le moment, la chose la plus importante est de trouver Vinayak, le garçon a disparu après avoir appris la vérité.

Vinayak est bouleversé par le fait que Virat et Pakhi ne sont pas ses vrais parents et il est adopté par eux. Selon les rapports, Vinayak surprend la conversation ci entre Usha et Sai. Les rapports suggèrent qu’Usha vient parler à Sai et qu’elle parle accidentellement de l’adoption de Vinayak.

Cela fait 600 épisodes et Sai et Virat n’ont pas dansé comme ça quelle merde vous nous montrez comment pouvez-vous faire une chose aussi dégoûtante Honte à vous et à tous ceux qui ont participé à cette disgrâce ????@StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #GhumHaiKisikeyPyaarMein ??????? pic.twitter.com/hRvTFu7WcI mera_ ?? (@mera_sairat) 12 octobre 2022

Cela dit, Sai et Virat partent à la recherche de Vinayak, laissant Pakhi en détresse et peu sûr de leur être ensemble. Les derniers rapports affirment que Sai parvient à sauver Vinayak, ce qui laisse Virat très impressionné et il retombe amoureux d’elle. Il y aura une piste montrée dans l’émission de Virat allant doucement avec Sai après qu’elle ait trouvé Vinayak, il cessera d’être impoli avec elle et ne découvrira que pourquoi elle n’est pas revenue vers lui.