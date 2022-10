Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai et Virat pour transformer Lord Ram et Sita pour sauver Vinayak-Savi ? [Read Deets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées en ligne. Tout comme la semaine dernière, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a maintenu sa position de numéro 2 sur les charts TRP. Ce n’est pas ça, il y a aussi une légère augmentation du TRP. De 2,4, il est passé à 2,6. Les vedettes du spectacle Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma en tête comme Sai, Virat et Pakhi. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a pris une tournure intéressante dans la série avec la piste d’enlèvement au milieu des célébrations de Dusshera.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Vinayak-Savi se fait kidnapper

L’émission télévisée vedette Ayesha Singh-Neil Bhatt et Aishwarya Sharma va présenter une tournure intéressante dans les prochains épisodes. Sai, Pakhi et Virat atteindront Mela où Vinayak et Savi recherchent leurs parents. Ils rencontrent une dame qui raconte à deux autres enfants qu’ils les ont aidés à retrouver leurs parents. Vinayak et Savi sont ravis de la même chose et suivent la dame dans l’espoir de retrouver leurs parents. Cependant, ils apprennent bientôt que la dame est une fraude et est impliquée dans le trafic et l’enlèvement d’enfants.

Découvrez la dernière promo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Sai-Virat pour transformer Sita-Ram et sauver leurs enfants ?

Eh bien, Ram Leela se passe dans la mela où Savi et Vinayak sont arrivés. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Vinayak-Savi être kidnappé par des membres de gangs de trafiquants d’êtres humains. Sai et Virat (Neil Bhatt) combattent les hommes de main qui ont kidnappé Savi et Vinayak. Cependant, lorsque Pakhi (Aishwarya Sharma) ouvre la porte dérobée, elle est choquée de trouver Vinayak et Savi portés disparus. Les enfants sont de retour à la mela près du site de Ravan Dahan. Selon un rapport d’IWMbuzz, Virat et Sai participeront à Ramleela qui se passe dans la mela tout en sauvant leurs enfants. On dit que Savi et Vinu joueront les rôles de Luv et Kush.

Ghum Hai Kisikey Pyaar fait souvent la une des journaux dans Entertainment News pour diverses raisons. La promulgation de Ram Leela sera intéressante à voir.