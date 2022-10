Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai doit-il révéler à Virat que Savi est sa fille sur Dusshera ? Voici ce que nous savons

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va prendre une tournure intéressante dans le prochain épisode de la populaire émission de télévision. Il y a quelques semaines, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a vu Sai et Virat se séparer, puis un grand saut a eu lieu après lequel les enfants ont été initiés au spectacle. Rishi Tanmay joue maintenant Vinayak tandis que Aria Sakariya joue Savi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. On dit que Vinayak a été adopté. Et récemment, la vérité sur son adoption a été révélée.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Savi et Vinayak recherchent leurs parents

Dans le dernier épisode, on a vu Vinayak (Tanmay Rishi) apprendre qu’il est adopté et que Virat (Neil Bhatt) et Pakhi (Aishwarya Sharma) ne sont pas ses vrais parents. Il a le cœur brisé et révèle la même chose à Virat et Pakhi qui sont profondément choqués. Vinayak révèle avoir entendu la conversation entre Sai (Ayesha Singh) et Usha maushi. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai rejoindra Chavan Nivas pour convaincre Vinayak de sortir de la salle de bain. Cependant, l’histoire ne s’arrêtera pas là. Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont pris d’assaut Entertainment News à propos des derniers rebondissements de la série.

Il semble que Sai et Vinayak atteindront le site de Ravan Dahan en cherchant leurs parents. Et comme la statue de Ravan sera allumée, une tragédie se produira. Les derniers rapports indiquent que Savi et Vinayak seront piégés au milieu du feu. Cependant, Sai et Virat sauveront ensemble Savi et Vinayak.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai doit-il révéler la vérité sur Sai à Virat ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, selon le buzz, Sai deviendra émotif après avoir sauvé Savi et Vinayak. Selon les potins en série, dans le feu de l’action et submergé par les émotions de Savi voulant retrouver son père, Sai révélera à Virat que Savi est sa fille. Eh bien, si cela se produit vraiment dans le prochain épisode, ce sera un régal à regarder pour tous les fans de SaiRat.