Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai a toujours des sentiments pour Virat ? Alors que les fans de SaiRat se réjouissent, les stans d’Ayesha Singh sont mécontents du précap [View Tweets]

Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des séries télévisées les plus populaires du pays. Le triangle amoureux a pris une tournure radicale. Virât qui aime Saï est maintenant marié à Pakhi. L’histoire a récemment pris une tournure dramatique avec Pakhi qui a eu un accident. Sai la trouve et la sauve, bien qu’elle soit blâmée pour tout par la famille Chavan. Maintenant, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, vous verrez tous Pakhi être sauvé par Sai. Cependant, c’est le précap qui devient viral en ligne. Et tandis que les stans de SaiRat sont heureux, il semble que les fans d’Ayesha Singh alias Sai ne le soient pas.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: SaiRat aura une conversation émotionnelle

Eh bien, comme vous le savez tous, l’état de Pakhi n’est pas très bon. Elle est hospitalisée après l’accident. Virat demande à Sai de sauver Pakhi par tous les moyens. Il devient très émotif et se blâme pour l’état de Pakhi. Sai devient ému en voyant Virat dans un tel état mais lui demande d’avoir la foi et de prier pour Pakhi. Sai promet à Virat de sauver Pakhi. Sai n’abandonne pas Pakhi même lorsque le médecin principal le fait. L’appel émotionnel de Vinayak et les prières de chacun sont exaucés alors que Pakhi est ressuscité.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin PRECAP : Sai-Virat pour avoir une conversation chaleureuse ?

Selon le précap de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai et Virat, interprétés par Ayesha Singh et Neil Bhatt, seront vus en train de discuter. Sai et Virat sont chez elle et elle lui demande de partir. Virat dit qu’il serait déjà parti et ajoute qu’elle n’a pas réussi à le sortir de son cœur après toutes ces années. Il demande à Sai si elle ressent encore quelque chose pour lui. C’est à la mode dans les journaux télévisés en ce moment.

Voici comment les internautes ont réagi au précap Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin :

Les fans ne sont pas satisfaits du précap. Alors que certains stans SaiRat se sont souvenus des vieux jours de Sai et Virat, il y a des stans solo qui ne sont pas satisfaits du précap. Vérifiez le ici:

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Le nouveau precap doit être du côté virat. Parce que nous savons tous que sai aime virat et fidèle à sa relation. Seul Virat l’a trahie, et il n’est pas clair pour le public s’il aime vraiment Sai. @sidd_vankar ||KK|| (@tweetlit) 18 décembre 2022

Même avec le subconscient de Sai lui disant qu’elle a toujours des sentiments pour Virat. Je ne pense pas qu’elle gardera l’idée longtemps. Elle ne cédera pas à ces sentiments parce qu’elle a en fait un campus moral contrairement à certaines personnes que nous regardons ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Jaune (@ Jaune98923708) 18 décembre 2022

Le rêve de Saï. Avant cela, beaucoup de scènes de Pakrat vont se passer devant Sai, et évidemment, elle va se sentir mal.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh Nikitha Vijayakumar (@nikkz_9178) 18 décembre 2022

Qu’est-ce que c’est que ce précap DUMB ! doit être le rêve ou l’imagination de sai ! si c’est pour de vrai, alors quelque chose ne va vraiment pas avec les fabricants ! #ghumhaikisikeypyaarmeiin Tingting (@PoohTingting) 18 décembre 2022

De quoi parle ce nouveau précap ? Soit les fabricants donnent un faux précap pour le trp comme d’habitude, soit ils prouvent que Virat est un deux minuteurs ! Le véritable amour de Virat n’est que Pakhi ! Makers s’il vous plaît, je ne veux même pas l’ombre de Virat sur Sai !!! #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin soleil (@suni35101615) 18 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Faux preacp ? Vc sab mesdames ke itna salut roota hai MATLAB pehle Sai shurti maintenant pakhi ? Sai kuch jyada salut Mahaan hai ? Cn wale sach Mai pakhi ke pyar Mai ghum hai? vrai lob Inactif (@Bhavya88929298) 18 décembre 2022

Les faux pré-capuchons de faux portails d’informations achetés pour diffuser de fausses nouvelles sont tous destinés à manipuler le public #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin parissa malik (@Iqrasajid2) 18 décembre 2022

Les gars, s’il vous plaît, sautez la semaine prochaine pour votre paix mentale.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/KaMHWGNJvc Nancy1 (@ti49186848) 18 décembre 2022

Que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Est-ce que Sai hallucine ? Aime-t-elle Virat ? BollywoodLife vous fournira toutes les dernières mises à jour.