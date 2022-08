Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sachin Shroff révèle pourquoi il a QUITTÉ la série ; ‘Mon morceau était vraiment bon au départ mais…’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des émissions de télévision populaires. Mettant en vedette Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma – l’émission fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Bien que cela ait commencé sur une bonne note, les fabricants ont reçu beaucoup de contrecoups au cours des derniers mois. Les internautes ont traîné les stars ainsi que les créateurs sur le scénario dramatique de la série. De la maternité de substitution illégale à l’acte «d’ivresse» de Neil Bhatt, les internautes ont trollé le spectacle à gauche, à droite et au centre. Au milieu de cela, Sachin Shroff a quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Dans une récente interview, il a parlé de la même chose.

Pourquoi Sachin Shroff a-t-il démissionné ?

La décision de Sachin Shroff de quitter Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a laissé beaucoup de gens choqués et surpris. Maintenant, dans une récente interview avec TOI, il a révélé la raison derrière la même chose. Il a déclaré qu’il aimait faire partie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et qu’au départ, son personnage avait très bien décollé. C’était un personnage insouciant. Cependant, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Et par conséquent, Sachin Shroff a jugé préférable de quitter la série. Il a été cité en disant: “Mon voyage avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein a été mémorable. C’était un bon personnage et j’ai aimé le jouer pendant que mon morceau était en cours. C’était un personnage insouciant. Les créateurs lui ont donné importance quand je suis entré dans le spectacle. Ma piste était vraiment bonne au début, mais peu à peu, elle n’a pas pris la forme que nous pensions qu’elle le ferait. J’ai donc pensé qu’il valait mieux passer à autre chose. Il a en outre déclaré que les feuilletons quotidiens sont des émissions de longue durée et que les personnages principaux resteront toujours au centre tandis que d’autres personnages viendront et repartiront. Il a essayé le rôle de Rajveer dans la série.

Outre Sachin Shroff, Roopa Davatia a également quitté la série. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin devrait assister à un saut. La famille Chavan supposera que Sai n’est plus car elle rencontre un accident. L’histoire de Virat et Pakhi va connaître un changement.