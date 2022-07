Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ribbhu Mehra pour entrer dans l’émission ? Nouvelle crise pour la relation de Virat et Sai

Les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ne ménagent aucun effort pour maintenir le drame. Le créneau de 20 heures est compétitif et les gens doivent être sur leurs gardes. Nous verrons l’entrée de Ribbhu Mehra en tant que nouveau chef de la police. Il sera un rival professionnel de Virat Chavan joué par Neil Bhatt. Les fans se demandent si l’ancienne affaire impliquant Shruti va maintenant causer des ennuis à Virat. Il y a eu des moments où il a bafoué les règles. Virat Chavan est présenté comme un officier intègre, mais nous devons voir comment Sai et lui gèrent la nouvelle crise.

Dans l’émission, Sai (Ayesha Singh) a averti Patralekha (Aishwarya Sharma) qu’elle ne l’épargnerait pas si quelque chose arrivait à l’enfant. Elle a également dit à Virat qu’il serait seul responsable. Patralekha, d’autre part, veut garder l’enfant pour elle-même, et plus tard obtenir Virat de son côté. Nous devons voir comment l’intrigue se déroule maintenant. Voici comment les fans ont réagi à l’entrée de Ribbhu Mehra…

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin est le seul spectacle où l’apparition de sideys est plus excitante que la présence saine de ML? Chalo issi bahane apporte un peu d’air frais.. https://t.co/jUxNCd8HDC pic.twitter.com/qmNxp8kDbG AYESHU PIEE ? (@sana41754609) 20 juillet 2022

Les fans de la série sont contrariés par un certain nombre de choses, mais la plus importante semble être l’accent mis sur la relation entre Virat et Pakhi. L’émission fait face à de nombreuses critiques pour un certain nombre de problèmes, mais Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a réussi à conserver les cotes TRP!