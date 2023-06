Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Rekha dit que le respect est le plus important en amour ; les fans ont l’impression qu’elle parle d’Amitabh Bachchan

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin traverse un énorme bond en avant et toute la distribution vedette de la série a été modifiée. Les nouveaux visages sont arrivés, et la plus belle diva de Bollywood, Rekha, a donné l’introduction à ce saut, où on la voit parler du respect comme étant la priorité absolue en amour. Les fans sont extrêmement émus de voir Rekha après une longue période à l’écran, et ils ne peuvent pas oublier à quel point elle est belle et gracieuse même à cet âge, tandis que de nombreux fans sympathisent avec la diva vétéran car ils sentent qu’elle parle d’Amitabh Bachchan dans le promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Regardez la vidéo de Rekha parlant de ce qui est le plus important en amour alors qu’elle fait une apparition dans l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

L’histoire d’amour de Rekha et Amitabh Bachchan a été l’histoire d’amour la plus discutée dans la ville de clinquant, et beaucoup appellent Rekha la femme qui s’est sacrifiée pour le bonheur de Big B. Son amour pour lui n’est jamais passé inaperçu, et elle a toujours l’air follement et profondément amoureuse de la mégastar. Exprimant sa déception face à l’émission et à la présence de Rekha, un utilisateur a déclaré: « Les créateurs de cette série sont devenus fous. » Un autre utilisateur a commenté, » Silsila 2″. Un autre utilisateur a déclaré: « Héroïne héroïne 2ème héroïne..jaal PE jaal ..divorce pe divorce, mariage pe mariage et enfin l’un d’eux sera mort et les autres mourront dans une catastrophe … et répéter ».

En parlant de l’énorme bond en avant de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, les fans sont mécontents de la façon dont le spectacle s’est déroulé. Et ils menacent de boycotter le spectacle car ils ne peuvent pas imaginer le spectacle sans Sai et sont mécontents que Shakti Arora soit le chef de file. Alors que les fans de la série sont également mécontents de la raison pour laquelle Savi est présentée comme médecin dans les promos, elle a toujours voulu devenir policière. Eh bien, il faut attendre et regarder ce que le saut nous réserve et arrêter de sauter aux conclusions.