Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissements CHOQUANTS: Virat pour ramener Pakhi à la maison; Sayi de quitter Chavan Niwas et d’accoucher d’une petite fille ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il met en vedette Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma comme Virat Chavan, Sayi Joshi et Pakhi ‘Patralekha’ dans la série, respectivement. Depuis que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a commencé à être diffusé, il a été un top TRP, maintenant sa position dans le top 5. Cependant, l’émission a eu sa juste part de controverses, de hauts et de bas au cours des deux derniers mois. Et maintenant, des rebondissements majeurs vont être introduits pour garder le public accroché à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Aria Sakaria, Aarambh Téhéran et Rishi TanmayLes noms de sont apparus en tant que nouveaux entrants dans l’émission.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait un bond de 5 ans

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait la une des journaux tous les jours nouvelles de divertissement. Eh bien, les sauts sont à la mode et cela fonctionne mieux lorsque les fabricants veulent augmenter les TRP du spectacle. Et devinez que les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ne sont pas ce mouvement non plus. Selon les derniers rapports d’un portail de divertissement en ligne, l’émission télévisée vedette de Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sera vue faire un bond de 5 ans et cela changera la vie de Virat, Sayi et Pakhi.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Big Twist : Virat ramènera Pakhi à la maison

Comme vous le savez tous, après que Virat a accouché, Sayi apprend que la grossesse de Pakhi était illégale. Il a eu de nombreuses complications. Et par conséquent, elle fera un pas sévère pour la punir. Eh bien, jusqu’au moment où Pakhi avait son enfant dans son ventre, Sayi était impuissante. Elle a laissé tomber beaucoup de choses. Pakhi a même menacé de ne pas lui donner le bébé. Mais Sayi ne sera pas tranquille maintenant. Elle fera arrêter Pakhi pour grossesse illégale. Virat essaiera d’arrêter Sayi mais elle serait catégorique, menaçant même Virat de leur enlever leur petit garçon. Cependant, il semble que Virat ramènera effectivement Pakhi à la maison ! Oui, vous avez bien lu. Les derniers rapports indiquent que Virat ramènera Pakhi et cela ajoutera plus de rebondissements à la série.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à venir : Sayi va accueillir une fille

Si les derniers rapports sont quelque chose à dire, il y aura deux nouveaux entrants dans Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma starrer. Deux enfants entreront bientôt dans le spectacle, l’un d’eux sera un fils que Pakhi a accouché et l’autre, une fille, la fille de Sayi et Virat qu’elle accouchera après avoir quitté le Chavan Niwas. Le dernier buzz indique que Sayi apprendra qu’elle est réellement enceinte après sa séparation d’avec Virat. Aria Sakaria entre dans la série en tant que fille de Sayi et Virat, rapporte l’État. Cependant, rien n’a encore été confirmé. Les noms de Tanmay Rishi et Aarambh Tehran sont apparus comme leur fils. Tanmay et Aarambh ont tous deux joué Kairav ​​dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.