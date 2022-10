Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement : Virat interroge Sai sur le père de Savi ; la vérité sera-t-elle ENFIN révélée ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin conserve toujours la 2ème place sur les cartes TRP. Le public suit religieusement l’émission télévisée. Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma L’émission télévisée vedette a récemment présenté un récit du Ramayana dans lequel Sai a transformé Sita avec Virat en tant que Ram et Savi-Vinayak en tant que Luv-Kush. Le drame a eu une réponse mitigée de la part des internautes. Alors que certains étaient fâchés avec Virat jouant Ram à l’écran, certains se sentaient Saï devrait maintenant révéler la vérité sur Savi à Virât. Et c’est ce qui va se passer dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin grosse torsion

Les deux derniers épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étaient assez intrigants pour les fans et, par conséquent, ils ont attiré beaucoup d’attention dans Entertainment News. Mais il y a plus de drame à venir dans le prochain épisode. Comme vous l’avez tous vu, Sai et Virat ont sauvé Vinayak et Savi de l’incendie de Ravan Dahan dans la mela. Ce n’est pas ça, ils ont aussi indirectement aidé à attraper le gang de kidnappeurs. Il a été remarqué par le département de police qui veut maintenant féliciter Sai, Savi et Vinayak pour la même chose.

Virat atteindra la maison de Sai et annoncera la grande nouvelle. Lors de la cérémonie de félicitation, Virat sera déconcerté en voyant Savi en uniforme de policier. De plus, il sera déconcerté par la question de Savi sur son père. Il réfléchira alors à la raison pour laquelle Sai (Ayesha Singh) a caché qui est le père de Savi. Il se demandera pourquoi Sai veut toujours suivre sa propre voie. Il se souviendra comment il a pris position contre elle et s’est rangé du côté de sa famille pour une fois. Il sera déterminé à ne pas laisser Sai arracher le bonheur de sa fille. Virat (Neil Bhatt) va décider de retrouver le père de Savi.

Vérifiez la prochaine promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Virat interrogera-t-il Sai sur le père de Savi ? Sai révélera-t-elle la vérité et ses pires craintes se réaliseront-elles ? Comment Pakhi et Chavans vont-ils réagir en apprenant que Savi est la fille de Virat et Sai ?