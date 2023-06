Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement : Les fans émotifs ont tendance « Ayesha vit comme Sai » alors que sa vidéo du dernier jour de tournage devient virale ; dire: ‘Je ne peux pas imaginer…’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles actuellement Aïcha Singh et Neil Bhatt dans les premiers rôles. Mais leur piste touche à sa fin. La saga amoureuse de Sai et Virat va se terminer alors que le spectacle devrait faire un bond de 20 ans. Les deux personnages sont immensément aimés par les téléspectateurs, mais la série doit continuer et Sai-Virat va mourir dans la série. Le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a Sai, Virat et sa famille sont piégés dans un avion détourné. Sai et Virat mourront en sauvant les autres et c’est ainsi que leur histoire se terminera. Les fans sont déjà émus pour la même chose. Et maintenant, une vidéo des décors est devenue virale dans laquelle on peut voir Ayesha Singh se préparer pour le dernier jour de tournage.

Lorsque la vidéo a été diffusée sur Internet, « Ayesha vit comme Sai » est devenue la tendance principale sur Twitter. De nombreux fans expriment à quel point ils manqueraient de voir Ayesha Singh en tant que Sai Joshi à l’écran. Certains fans ont même mentionné qu’ils n’auraient pas pu imaginer quelqu’un de mieux qu’Ayesha Singh pour jouer Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. De son entrée à son lien avec ses enfants à l’écran, les fans d’Ayesha Singh se souviennent de tout ce qui a rendu mémorable son voyage en tant que Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Découvrez les tweets faits par les fans pour Ayesha Singh ci-dessous :

Le dernier jour d’Ayesha sur le plateau Ayesha se déguise en Sai pour la dernière fois ? AYESHA VIT COMME SAI#AyeshaSingh #SaiJoshi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/KQ3bUtJuRw Ayesha.Ladylove_ #Bidaai 5M+ (@sairatxlove) 26 juin 2023

Le tournant dans la vie d’Ayesha <3 AYESHA VIT COMME SAI Ayesha.Ladylove_ #Bidaai 5M+ (@sairatxlove) 26 juin 2023

AYESHA VIT COMME SAI Après une torture incessante Douleur intolérable Injustice sans cesse de plus de 840 épisodes Qu’est-ce qu’elle a eu à la fin ?? pic.twitter.com/vnPzoGYZK9 ? ??????? ? ?HBD AYESHA ?? (@sonalis10319471) 26 juin 2023

Voyage de Sai du 1er épi en tant qu’adolescente pétillante et courageuse à une épouse aimante et attentionnée et à une mère adorée. Alors que vous travailliez vers cette victoire, vous vous êtes comporté avec tant d’humilité, de grâce et de gentillesse envers les autres. AYESHA VIT COMME SAI pic.twitter.com/cKTFboL4Ft Neelam (@Neels17Bist) 26 juin 2023

Je ne peux imaginer personne comme Saijoshi sauf Ayesha Singh. Ayesha a très bien dépeint chaque émotion de Sai. AYESHA VIT COMME SAI #AyeshaSingh pic.twitter.com/6pnYgphtT4 MayuriReddyEnukonda (@EMayuriReddy) 26 juin 2023

Ayesha Singh a définitivement rendu Sai Joshi assez mémorable pour ses fans. Elle restera à jamais dans les mémoires sous le nom de Sai Joshi. Maintenant, l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin montrera le voyage des enfants de Sai et Virat, Savi et Vinu.