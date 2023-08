Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Yaswant Rao Bhosle joue avec la vie de Savi et Ishaan, mais vont-ils céder ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Savi apporte les bracelets de Harini au magasin, et le gérant appelle le beau-père de Harini. Eh bien, le destin joue aussi avec elle, et ils viennent lui prendre les bracelets. De l’autre côté, la famille Ishaan veut qu’Ishaan (Shakti Arora) restera heureux comme toujours, et nous voyons son Akka Saheb et Kaka Saheb remonter le moral. Plus tard, nous voyons le mari de Harini entrer au collège et inciter Ishaan. Eh bien, tout le monde est contre Savi, mais son gourou, Ishaa (Manasi Salvi), est venu avec les frais de scolarité et a également averti Yashwant Bhosle qu’elle avait intenté une action en justice, et maintenant ils doivent donner l’admission à Savi. Eh bien, enfin, nous voyons qu’Ishaan admettra Savi (Bhavika Sharma) à son collège. Voyons ce qui se passe dans le prochain épisode. Ishaan réalisera-t-il enfin les capacités de Savi ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Savi (Bhavika Sharma) obtient enfin l’admission et fait son premier pas pour suivre son rêve. mais ses aînés la harcelaient et l’enfermaient dans la salle de bain. Eh bien, Savi a fait face à tant de difficultés dans sa vie, mais les téléspectateurs espèrent qu’elle atteindra enfin son rêve. Voyons combien d’obstacles se dressent sur son chemin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision et prend toujours position sur le troisième numéro. Ce spectacle donne tellement de drame et de romance aux téléspectateurs que nous voyons Virat et Sai, qui se marient par contrainte, mais par la suite, ils deviendront un couple immortel, pour leur pays, ils ont tous deux sacrifié leur vie. Maintenant, après le saut de 20 ans, leur fille, Savi Chauhan, veut devenir officier de l’IAS et veut faire quelque chose pour son pays. Eh bien, voyons Savi atteindre également son rêve en trouvant son véritable amour. Attendons de voir les rebondissements à venir qui sont sur le chemin de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Yashwant Rao Bhosle était très en colère contre les mouvements d’Ishaa lorsqu’elle a été admise à l’université de Savi, donc cela pourrait être possible en raison de la vengeance que Yashwant Rao a pris une décision pour Ishaan, et il veut savoir que Savi épousera Ishaan (Shakti Arora). Eh bien, il va être très intéressant de voir comment Savi et Ishaan se rendent à leur mariage.