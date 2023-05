Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Virat ne tient pas la promesse qu’il a faite à Vinayak ; Vinayak lui pardonnera-t-il ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Le dernier morceau du spectacle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin devient très intéressant alors que Vinayak (Tanmoy Rishi) anniversaire est célébré dans la famille Chavan, où l’on peut voir Virat (Neil Bhatt) dis clairement à Sai (Aïcha Singh) qu’elle n’est pas autorisée à sa fête d’anniversaire, mais Sai est venu avec Satya (Harshad Arora) pour assister à l’anniversaire de son fils. Plus tard, nous pouvons voir Bhavani (Kishori Shahane) se met très en colère et commence à gronder Satya pour être entrée dans le Chavan Niwas, mais nous voyons que Sai soutiendra son mari. Vinayak est très contrarié que Virat n’ait pas tenu sa promesse, car Pakhi n’est pas venu le jour de l’anniversaire de Vinayak. Vinayak coupera-t-il son gâteau d’anniversaire sans Pakhi ? De l’autre côté, Virat avertit également Satya et Sai qu’ils doivent rester à l’écart de sa famille et de son fils.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai faire comprendre à Vinayak, couper son gâteau d’anniversaire et partir de là. Plus tard, nous pouvons voir Sai aller dans la chambre d’Amba et voir la vieille photo de Ninad avec elle. Sai commence à se méfier de cela et interroge Amba sur Ninad, mais elle ne peut rien lui dire. Attendons de voir si Ninad est le père de Satya ou si feu Nagesh Chavan est son père. Eh bien, c’est le rebondissement majeur que les téléspectateurs ont hâte de savoir : de qui est Satya l’enfant ?

Virat ne tient pas la promesse qu’il a faite à Vinayak

L’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin s’est imposée comme l’émission numéro un à la télévision. Le mariage de Satya et Sai a donné l’espoir aux téléspectateurs que tout ira bien dans leur vie, mais nous pouvons voir tant de rebondissements lorsque la vérité sur le père de Satya est enfin révélée, ainsi que tant de secrets sur Bhavani qu’elle lui cache. famille. Plus tard, nous verrons si Bhavani acceptera ou non Satya comme membre de la famille Chavan.