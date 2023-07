Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Savi trompe Bhavani ; subir les conséquences d’avoir brisé la vitre de la voiture d’Ishaan ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alertes spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Savi (Bhavika Sharma) est prête à passer son examen, mais Bhavani (Kishori Shahane) est très excité pour le mariage de Savi. Savi est la fille de Sai, et c’est une combattante. Elle se battra pour son rêve, et nous voyons que Savi joue des tours et envoie Bhavani au temple. Plus tard, elle sort pour ses examens, mais elle fait face à un obstacle majeur lorsque son scooter tombe en panne. Elle doit également arriver à l’heure à la maison. Nous voyons Reeva et Ishaan conduire une voiture, et Savi va casser la vitre de sa voiture. Enfin, avec l’aide d’Ishaan (Shakti Arora), Savi atteindra le Bhosle College. Eh bien, c’est la première étape. Lorsque les chemins de Savi et Ishaan sont les mêmes, attendons de voir comment et où ils s’unissent.

Reeva et Ishaan s’aiment

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Reeva (Sumit Singh) et Ishaan (Shakti Arora) comme des amis d’enfance, mais le destin décide autre chose pour eux. Ils sont tous les deux amoureux l’un de l’autre, mais il faut voir le tournant intéressant : Ishaan et Savi (Bhavika Sharma) vont se marier. L’histoire va-t-elle se répéter ? Savi souffrira-t-elle aussi dans sa relation comme sa mère ? Mais on peut dire qu’il y aura beaucoup de divertissement et de drame dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des cinq meilleures émissions des charts TRP. Il était auparavant titré par Ayesha Singh et Neil Bhatt. La série a suffisamment de divertissement, d’action, de drame et de romance. Eh bien, récemment, la série a fait un bond de 20 ans, et maintenant nous voyons l’histoire de la troisième génération de la famille Chavan, qui implique Savi et Vinayak. Ishaan et Reeva font également des personnages importants. Bientôt, nous verrons également Vinayak faire une apparition dans la série.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Savi briser la fenêtre de la voiture d’Ishaan, mais elle ne sait pas la vérité que le propriétaire du Bhosle College est Ishaan. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Ishaan lui donnera-t-il la permission de passer son examen, ou sera-t-il suspendu ? Eh bien, il est possible que si Ishaan sait que l’intention de Savi est de le faire, il lui donnera la permission parce qu’Ishaan veut que les étudiants réalisent leurs rêves. Attendons de voir les rebondissements intéressants qui viendront bientôt dans le spectacle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.