Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Savi et Reeva choisissent la carrière plutôt que l’amour, Reeva perdra-t-elle Ishaan pour toujours ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Bhavani se rendre chez Harini pour inviter sa belle-famille, ce que Vinu change totalement car il se moque toujours de Savi et se limite à elle, et on voit aussi que la famille Chavan ne l’a pas soutenue. Eh bien, nous voyons à nouveau Ishaa Mam réaliser à Savi (Bhavika Sharma) qu’il s’agit de son avenir. Eh bien, nous voyons qu’une maman a expliqué toutes les vérités sur Samriddh, et de l’autre côté, nous voyons Reeva (Sumit Sing) a eu la chance d’être admise au London College, et sa mère et son père insistent pour qu’elle rompe son mariage avec Ishaan (Shakti Arora) et réaliser son rêve. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Reeva et Sav vont tous les deux rompre. Et qu’en est-il d’Ishaan ? Oubliera-t-il un jour Reeva et avancera-t-il dans sa vie ?

Reeva et Savi choisissent leur carrière