Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Savi est assis sur un Morcha ; obtiendra-t-elle justice ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Savi (Bhavika Sharma) a vraiment peur de tout ce que Durva et Aayush ont fait avec elle. Plus tard, nous voyons Harini écrire une note pour Savi, où elle écrit qu’elle va à Delhi pendant 2 jours. De l’autre côté, nous voyons que Durva l’insulte Aai car elle se conduit toujours mal avec elle parce que nous voyons Akka Saheb gouverner toute la maison à cause d’Akka Saheb Durva, et Avani devient comme ça plus tard. Tous les étudiants partent en excursion et Savi se met en colère à cause de cela, car elle veut que justice soit faite pour elle. Eh bien, encore une fois, Savi comprend mal Ishaan (Shakti Arora), elle pense qu’il n’agira pas, mais Ishaan est aussi du côté de Savi. Plus tard, Ishaan attend que les étudiants reviennent et commencent son enquête, mais Savi ne lui fera pas confiance, et elle siège pour morcha parce qu’elle veut la justice. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Savi et Ishaan vont-ils exposer la Durva ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir