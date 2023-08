Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Savi affronte l’avatar Jungli Mulgi comme Sai, gagnera-t-elle ce combat ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Savi est très désespéré de connaître la vérité sur Ishaa (Manasi Salvi) et pourquoi elle peut laisser son enfant. Plus tard, nous voyons Akka Saheb appeler Savi et lui parler très poliment, comme Yashwant Rao lui a dit, S’il vous plaît, arrêtez Savi. (Bhavika Sharma) pendant 2 jours. Eh bien, Akka Saheb et Yashwant Rao jouent à leurs jeux et se tiennent aux côtés de Savi, mais voyons si Savi expose leur plan. De l’autre côté, nous voyons Savi mal comprendre Ishaan, penser qu’il est Chor et le frapper, mais Savi s’excuse auprès d’Ishaan. De l’autre côté, nous voyons que Savi a préparé le petit-déjeuner pour tout le monde et l’a également donné à tout le monde, mais encore une fois, Ishaan comprend mal Savi alors qu’elle prépare upma, et Ishaan (Shakti Arora) déteste upma. Voyons comment leur malentendu sera dissipé.

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Savi (Bhavika Sharma) veut la justice, mais nous voyons aussi que Yaswant Rao et Akka Saheb divulguent l’affaire, mais le combattant Savi décide de se battre pour cela et veut la justice, et enfin, elle commence à protester contre l’Université de Bhosle, mais Ishaan l’avertit que si elle ne reprend pas son cas, elle sera suspendue. Voyons si Savi prend du recul par peur de ses études ou si elle se battra jusqu’à ce qu’elle obtienne justice. Eh bien, les téléspectateurs aiment vraiment le personnage de Savi en tant que Bhavika Sharma parce que Savi peut rappeler à tout le monde le Jungli Mulgi Sai Chavan, alias Ayesha Singh.

