Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Satya mourra-t-il dans son accident ? Virat ou Bhavani sont-ils derrière cet accident planifié ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: IDans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Satya (Harshad Arora) et Virat (Neil Bhatt) parler dans la voiture, et soudain Satya se blesse, et Virat se rend chez Sai. Eh bien, c’est plus intéressant de voir ça, mais que leur arrive-t-il ? Qui tuera Satya ? C’est peut-être Virat. Eh bien, attendons de voir la tournure.

Satya est sérieux et ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Satya (Harshad Arora) est sérieux et ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé. Sai (Ayesha Singh) et tous les membres de la famille de Satya soupçonneront Virat, mais il ne se souviendra également de rien. Il est possible que ce soit le plan directeur de Bhavani car c’est elle qui n’aimait pas Amba et son fils. Bon, on voit dans les prochains épisodes que la police arrête Virat et lance une enquête sur lui, mais il leur dit clairement qu’il ne se souvient de rien.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

L’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a donné à ses téléspectateurs tant de rebondissements que, dans la suite des épisodes, nous pourrions voir Satya mourir à cause de son accident majeur, et Virat est en prison pour avoir planifié l’accident de Satya. Plus tard, nous pouvons voir que Sai demande l’aide de la police et lance une enquête pour savoir qui a fait cela. Plus tard, elle découvre toute la vérité sur Bhavani et Virat va être libéré de prison. Plus tard, nous verrons peut-être que la mère de Satya accepte Virat comme son fils, et elle lui donnera la permission de se remarier avec Virat. Comme les téléspectateurs sont très excités de voir leur couple préféré, SaiRat, à l’écran, ce sera le point culminant de la série, et bientôt la série fera un bond. Mais sans les principaux protagonistes Aishwarya Sharma, Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora.