Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Satya demande à Virat de se réconcilier avec Sai ; Neil Bhatt impressionne par ses talents d’acteur [Check Reaction]

Tournure à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Très bientôt maintenant, les fans pourront voir leur jodi Sai et Virat préférés ensemble. Les roues ont déjà été mises en mouvement. Aïcha Singh alias Sai et Neil Bhatt alias Virat, c’est-à-dire SaïRat, se réuniront enfin et les fans auront enfin l’histoire d’amour de SaiRat. Mais il y a plus de rebondissements prévus par les fabricants avant la grande réunion. Et certains rebondissements sont également prévus après les retrouvailles. Jusqu’à présent, nous avons vu Sai et Satya gérer leur relation tandis que Virat a le cœur brisé, tout comme Savi et Vinu.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin grosse torsion

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat partir en mission. Il obtiendra les informations de sa fille Savi et pourra mener à bien sa mission avec succès. Virat (Neil Bhatt) sera félicité pour son travail. Dans l’instant de bonheur, Virat dévoilera également comment sa fille l’a aidé à mener à bien cette mission. Ailleurs, Savi partagera ses inquiétudes avec Satya sur la façon dont sa mère et son père ne restent jamais ensemble. Satya se sent mal et décide de réunir Sai et Virat.

Satya demande à Virat de se remettre avec Sai, mais ce dernier acceptera-t-il ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Satya (Harshad Arora) atteindre le siège du bureau de Virat. Il demande à Virat de se remettre avec Sai (Ayesha Singh). Virat raconte que Sai a déjà rejeté sa proposition et qu’elle ne reviendra plus jamais vers lui. Cependant, il semble que Sai ne soit pas dans le même état d’esprit que Satya. Elle dit à Satya et Virat que la responsabilité passe avant l’amour, laissant les deux sous le choc.

Neil Bhatt gagne les cœurs avec son interprétation de Virat

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat entrer dans son rôle de policier. Son swag et son ton sarcastique ont impressionné les fans de la série. La façon dont il s’acquitte de toute sa mission de déplacer Ramakant vers d’autres installations est saluée par les fans. Ils ont pris d’assaut l’actualité du divertissement et les médias sociaux, faisant l’éloge de Neil alias Virat. Découvrez leurs tweets ici :

Pendant ce temps, bientôt, Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora ainsi que le reste de la distribution et de l’équipe quitteront la série. Un grand saut de génération est prévu par les fabricants.