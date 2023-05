Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Satya décide de libérer Sai des chaînes d’une relation compromise ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau, on peut voir Sai (Ayesha Singh) convainc Amba de faire de la danse lavni lors d’une réception. Elle motive Amba à se produire. Plus tard, il sera également révélé que Ninad n’est pas le père de Satya (Harshad Arora). Qui sera le père de Satya ? Voyons ce qui se passe dans les prochains épisodes.

Satya recule et libère Sai de sa relation homonyme

De l’autre côté, Satya, Virat et Sai se tiennent au même niveau, où ils sont tous honorés par le comité de police. Dans le prochain morceau de « Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin », nous voyons que Virat (Neil Bhatt) et Satya (Harshad Arora) boivent et se parlent de qui Sai (Ayesha Singh) aime vraiment. Attendons de voir ce que Sai répond. Il est peut-être possible que Sai ait maintenant choisi son mari, mais les téléspectateurs pensent que maintenant Satya recule et libère Sai de sa relation homonyme. Mais qu’en est-il d’Amba ? Acceptera-t-elle ou non la décision de Satya ? Attendons de voir quelques pistes intéressantes dans le spectacle.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons tant de rebondissements intéressants où nous pourrons voir l’histoire se répéter. À cette époque, l’histoire impliquait Pakhi, Sai et Virat, et Pakhi est finalement parti. Maintenant, Sai, Satya et Virat sont de retour, et cette fois, les téléspectateurs pensent que Satya partira parce que les fans veulent à nouveau voir son couple préféré, SaiRat et sa famille.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Mais avant cela, Sai révélera toute la vérité sur Satya et lui rendra justice car il est possible que Satya soit le fils de feu Nagesh Chavan, et c’était la piste majeure quand il est venu à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Nous attendrons de voir quand Bhavani saura la vérité sur son défunt mari, Nagesh Chavan. Acceptera-t-elle Satya et sa sœur, Amba ?