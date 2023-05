Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai-Virat s’unissent pour réunir Vijendra et Amba ; L’histoire d’amour de Sairat se termine alors qu’ils meurent en mission

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que le père biologique de Satya qui est le kaka de Sai est arrivé chez eux. Amba panique et refuse de le rencontrer. Saï (Aïcha Singh) apprend la vérité que Biju Kaka est son beau-père. Maintenant Sai a une mission : réunir Biju Kaka et Amba, et elle veut l’aide de Virat (Neil Bhatt)car Biju Kaka est également policier.

Sai et Virat oublient leurs différences

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons peut-être Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) oublier leurs différences et décider de réunir Vijendra et Amba. Nous pouvons les voir tous les deux sortir pour recueillir des preuves pour prouver l’innocence de Vijendra. On voit dans les épisodes à venir que Vijendra se présente devant Amba et lui raconte tout sur sa situation, et il s’excuse auprès d’elle. Plus tard, nous verrons peut-être que la famille de Satya sera enfin complète et que Bhavani recevra un choc de sa vie. Elle serait choquée d’apprendre la vérité que Satya est le fils d’un policier, et elle s’excuse également auprès de sa sœur. Enfin, il semble que tout se déroule sur une bonne voie, mais voyons ce que le destin décide pour Virat, Satya (Harshad Arora) et Sai.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur trcak de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous pouvons voir que Sai et Virat partent en mission alors que Sai travaillait comme médecin sur le campus de la police, et nous pouvons voir que des crétins attaquent Virat, et il se pourrait que Virat et Sai meurent tous les deux dans cette mission. Avant cela, ils peuvent se parler de leurs sentiments et de combien ils s’aiment. Bientôt, nous verrons peut-être que l’histoire fait un bond de 20 ans, au cours desquels Savi et Vinayak rajeunissent, Savi devient policier, Vinayak devient médecin et Satya s’occupera d’eux. Il est la mère et le père des deux enfants.